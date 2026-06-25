Милошев уволни шефката на НДК

Изпълнителният директор на Националния дворец на културата Андрияна Татарова е отстранена от поста. Това обяви по време на заседание на парламентарната комисия по култура и медии ресорният министър Евтим Милошев.

„Назначих проверки на Инспектората и поисках вътрешен одит. Резултатите от одита предстои да излязат. Тези на Инспектората обаче излязоха. На тяхна база, считано от 24 юни, освободих като член на съвета на директорите и прекратих договора на Татарова за управление на дружеството”, обяви Милошев. Той обаче уточни, че това не я освобождава от отговорност.

Вчера стана известно, че Татарова е глобена 5000 лв. заради конфликт на интереси. Сумата е в лева, тъй това е поредна инстанция на делото. То се води за това, че шефката на НДК е сключила договор с фирма на сина си. В мотивите си ВАС категорично посочва, че лице, заемащо висша публична длъжност, няма право при изпълнение на задълженията си да сключва договори или да извършва дейности в частен интерес. Съдът отбелязва още, че за установяването на конфликт на интереси законът не изисква доказване на реална финансова вреда за държавното дружество или настъпила материална облага. Достатъчно е самото формално нарушение – фактът, че длъжностното лице е сключило договор със свързано лице.

Още като встъпи в длъжност, Милошев се възмути от възнагражденията в НДК. Той заяви, че Татарова получава 14 000 евро заплата. „Ще има преизчисление на заплатите и ще искам тези пари, които от 5 август миналата година досега са малко над 100 хиляди евро, да се върнат в дружеството. Фокусът е върху дружеството НДК. Мениджмънтът не са собственици на този актив, това са държавни служители. И затова арогантността е толкова голяма — с това, че са си дали такива заплати, че са си дали 102 евро и 40 цента за ваучери за храна. Толкова ли не ви достигнаха тези средства, че си дадохте и 102 евро и 40 цента за храна“, коментира той тогава. В последвалия обществен скандал Андрияна Татарова така и не каза колко получава, но оспорваше констатациите на министъра.