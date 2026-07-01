Екипът на НДК поиска обществено обсъждане на проблемите им

От екипа на Националния дворец на културата изпратиха открито писмо до медиите, адресирано също и до министър-председателя Румен Радев, финансовия министър Гълъб Донев, зам.-министър председателя Иво Христов, председателя на Комисията па културата и медиите в НС Антон Кутев и кмета на Столична община Васил Терзиев. В него служителите на НДК поставят най-важните си проблеми, които ще стоят пред всеки следващ Съвет на директорите след уволнението на доскорошния изпълнителен директор Андрияна Татарова, и предлагат да се състои обществено обсъждане за състоянието и статута на дружеството, така че то да има дългосрочна и приета с консенсус от всички заинтересовани страни перспектива за развитие. От колектива на Двореца настояват проблемите им да станат всеобщо известни, за да се прекратят „всякакви спекулации относно състоянието на дружеството, неговата ефективност и поставените пред него цели“.

Според работещите в НДК най-сериозното неразбиране, свързана със същността на дружеството е, че то е смятано за културна институция. „Ние имаме статут на обикновено търговско дружество, но от нас се очаква да произвеждаме и културен продукт. Това е и причината за първото противоречие: Съветът на директорите какво трябва да даде – бизнес план или културна програма? Ако даде и двете, кое има по-голяма тежест за състоянието на дружеството?“, питат от НДК и подчертават, че дружеството не получава никакво държавно финансиране за осъществяване на културната си дейност.

Когато основният капитал на едно дружество е недвижимата му собственост, как се преодолява амортизацията на основния капитал, когато най-големите инвестиции, които дружеството може да си позволи, са ремонти и поддръжка на сградата и системите, питат още служителите. „Натрупана счетоводна загуба от амортизации в размер на около 48 милиона евро се трупа след смяната на статута на НДК през 2011 г., когато се преструктурира в търговско дружество. Не е възможно тази загуба от амортизации да бъде покривана от търговската дейност дори при максимална ангажираност на залите“, категорични са от НДК. Друг важен според тях факт, който изтъкват в отвореното писмо, е това, че системите в сградата са вече на 45 години, без никаква модернизация или основна подмяна. Водопроводите са частично закърпени с неработещи вентили и кранове, отоплението – с абонатни станции и отоплителна мрежа, които не позволяват никакъв контрол на разходите и качество на подаваната услуга, системата за пожароизвестяване отдавна е спряна от производство и тя е пред разпад, което би могло да предизвика затваряне на сградата, алармират от екипа. „Липсата на политическо решение по отношение и на енергийната ефективност е друг казус, който може да доведе до затваряне на сградата, според приетите решения на европейско и национално ниво“, посочват още те.

Работещите в дружеството около 300 служители полагат всички усилия да се осигури работният процес, като работата е 24/7, изтъкват от НДК. Но поради огромните разходи по сградата, която е 123 000 кв. м – електроенергия, топлофикация, местни данъци и такси и т.н., дружеството едва успява да оцелява и да не трупа и оперативна загуба, а средната заплата на служителите в него е под нивото на средната за страната.

Сложността на работния процес, необятността на сградата и нейните особености изискват дълъг период на адаптация за всеки нов служител, независимо от неговите чисто професионални компетентност, а това важи с още по-голяма сила за всеки бъдещ ръководител на дружеството, посочват от екипа. И предупреждават, че честите промени в ръководството на дружеството, по политически или други причини, допълнително влошават неговото състояние. Припомняме, че на 25 юни министърът на културата Евтим Милошев отстрани от поста ѝ шефката на НДК Андрияна Татарова след обществения скандал за необосновано големия размер на нейната заплата и констатиран конфликт на интереси в дейността ѝ.

Ето защо от екипа на НДК настояват да бъдат включени в бъдещото обществено обсъждане на проблемите, за да се осигури стабилност и предсказуемост в работата им и да се гарантира ефективността на бъдещите мерки.