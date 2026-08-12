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Мюфтийството се оплака от джаз концерт в Банско

Забулените на сцената музиканти внушавали "неуважение и подигравка" към традициите на мюсюлманите

Днес, 15:07
Група "Неративим" включва изпълнители с еврейски и арабски произход.
Банско джаз фестивал
Група "Неративим" включва изпълнители с еврейски и арабски произход.

Главното мюфтийство в България се възмути от концерта на група Nerativim по време на приключилия преди три дни "Банско джаз фестивал". В официална позиция институцията го обяви за проява на "неуважение и подигравка" към религията и традициите на мюсюлманите.

Концертът се състоя на 8 август в Банско. На сцената Nerativim не показват лицата си, а излизат забулени в нещо като никаб. Именно това е раздразнило мюфтийството: "Считаме, че начинът, по който традиционно за мюсюлманките облекло е използвано от членове на групата, внушава неуважение и подигравка към религията, традициите и достойнството на нашата общност."

Преди концерта от триото обясниха, че изборът им е продиктуван от факта, че някои от изявленията, които правят, са по-крайни. Музикантите споделят за себе си, че идват от Близкия изток и са с различен етнически произход: "Имаме две различни посоки на разказване, едната еврейска, другата – палестинска. Ситуацията там е сложна, но трябва да има разкази, които да бъдат чути". Формацията, която съществува от края на 2023 г. и за пръв път гостува на голям европейски фестивал, описва музиката си като сбор от "ориенталско вдъхновение, западноевропейско влияние и джаз". На концерта в Банско присъстваха кметът на града Стойчо Баненски и посланикът на Израел Йоси Леви-Сфари. 

"Културните събития, особено когато се провеждат с публична и институционална подкрепа, следва да насърчават взаимното уважение, диалога и разбирателството, а не да създават усещане за надсмиване и противопоставяне", казват още от Мюфтийството и призовават за повишено внимание при подбора на културно съдържание, "особено в период на тежки международни конфликти и силно обществено напрежение". Същевременно подчертават, че позицията им не е насочена срещу конкретни лица заради техния произход или религия и критиката не трябва да се превръща във враждебност към цял народ или общност.

Страницата във Фейсбук "Банско/Bansko Official", поддържана от "Асоциация на развитие, популяризиране и реклама на Банско", сподели и подкрепи декларацията на Главното мюфтийство. Ето част от генерираното изцяло с ИИ тяхно изявление, което също изразява недоволство от фестивалната програма.

"Кой подбира съдържанието и кой носи отговорност?

Точно тази част от позицията поставя въпрос, който вече не може да бъде отнесен единствено към свободата на артистичното изразяване.

Какъв контрол е упражнен от организаторите на "Банско джаз фестивал" върху съдържанието, което представят пред публика и свързват с името на Банско?

И още по-конкретно – има ли фирмата, на която е възложена организацията на фестивала, необходимия професионален опит, капацитет и експертиза да организира събитие от такъв мащаб и с подобна международна публичност?

Един международен фестивал не е само сцена, програма, реклама и продажба на билети. Организаторът трябва да може да оценява репутационни, обществени и културни рискове, особено когато събитието се провежда с институционална подкрепа и носи името на един от най-разпознаваемите туристически градове в България", пишат от профила, самонарекъл се "Bansko Official".

За тяхно сведение, "Банско джаз фестивал" се организира от Община Банско и Асоциация "Фестивалите в България". Той се провежда за 29-ата поредна година, като в последните пет от тях, след кончината на неговия създател д-р Емил Илиев, организаторите са същите. Това лято фестивалът продължи 10 дни, в които изпълнители от 20 държави изнесоха общо над 80 концерта в планинското курортно градче. След тях бяха световните звезди Били Кобъм, Антонио Фарао, Авишай Коен, Тим Гарланд, Морган Джеймс, Игор Уилкокс, както и много от най-добрите български джаз музиканти.

Припомняме, че на 2 август, по-малко от седмица преди концерта на Nerativim, група скинари от града се опита да щурмува с неонацистки възгласи и символи хотел в Банско, където бяха отседнали италиански младежи от еврейски произход.

Nerativim Банско Джаз
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