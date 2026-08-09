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Почина Уилям Орбит, оформил звука на 90-те

Той създаде Ray of Light на Мадона и продуцира още U2, Blur, Роби Уилямс, "Ол Сейнтс", Бритни...

09 Авг. 2026
Една от последните свои снимки, която Орбит е споделил през 2025 г.
официален ФБ профил на Уилям Орбит
Една от последните свои снимки, която Орбит е споделил през 2025 г.

На 69 г. е починал британският музикален продуцент Уилям Орбит - човекът, който създаде някои от най-успешните албуми на Мадона, Blur, Роби Уилямс и има заслуга за оформянето на звуковия пейзаж на 90-те години. Той беше известен и със собствените си вариации на известни класически композиции с електронно звучене в албума Pieces in a Modern Style.

Семейството му съобщава, че той е починал в дома си на 23 юли, но причина за смъртта не е оповестена, предадоха световните агенции. "Дълбоко сме натъжени от кончината му. Той ще липсва изключително много на нас и на всички онези, до чийто живот се е докоснал чрез музиката, приятелството и добротата си", се казва в изявлението.

Продуцентът с рождено име Уилям Марк Уейнрайт добави световна слава през 1998 г. заради сътрудничеството си с Мадона в легендарния неин албум Ray of Light. Плод на съвместната им работа са хитовете Frozen, The Power of Goodbye, Nothing Really Matters, Substitute for Love. Ray of Light спечели четири награди "Грами", включително за най-добър поп албум и най-добър денс запис, а Орбит става един от най-търсените музикални продуценти.

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You’re watching the HD Remastered music video for Madonna’s 'Frozen', directed by Chris Cunningham. Original song taken from the 'Ray Of Light' album release...
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Роден в Лондон на 15 декември 1956 г., Орбит допринася значително за промяната на поп музиката през 90-те години и началото на XXI век. Един от първите му успехи идва с групата "Басоматик" и песента Fascinating Rhythm, която влиза в Топ 10 на британската класация. Сред бума на Ray of Light продуцентът продължава сътрудничеството си с Мадона и в последващите й албуми Music и MDNA. Певицата го нарича "абсолютно луд гений".

Орбит работи и с редица други прочути изпълнители - модернизира звука на "Ю Ту", "Блър", Бритни Спиърс, "Ол Сейнтс", Бет Ортън, Роби Уилямс, Пинк, No Doubt. Издава също 12 солови албума, най-новият сред които, The Painter, излиза през 2022 г. Последната му работа като продуцент е по албума Testament на Ол Сейнтс от 2018 г., след като близо две десетилетия по-рано е създал за тях номер 1 хита Pure Shores. През 2021 г. Уилям Орбит разказва, че няколко години по-рано е прекарал тежък период на възстановяване след злоупотреба с наркотици и се е наложило да бъде приет принудително в клиника за лечение.

William Orbit - Barber's Adagio For Strings
William Orbit, geboren als William Mark Wainwright (Shoreditch, Hackney, 15 december 1956) is een Britse artiest, componist en producer met betrekking tot am...
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Уилям Орбит, Мадона

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