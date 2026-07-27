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Банско влиза в джаза за 10 дни

Бяха обявени българските звезди, които ще блестят на сцената му от 31 юли до 9 август

28 Юли 2026
Марина Господинова
Марина Господинова

От "Банско джаз фестивал" обявиха имената на българските музиканти, които ще участват в тазгодишното издание. Фестивалът се провежда за 29-и път и за пети след кончината на своя идеолог и създател д-р Емил Илиев.

Десетте вечери в Банско, посветени на джаза, ще започнат този петък - на 31 юли, и ще продължат до 9 август. Градът ще събере на една сцена международните звезди Антонио Фарао, Авишай Коен, Били Кобъм, Тим Гарланд, Морди Фербер, Чико Фрийман, Морган Джеймс, Игор Уилкокс, Djabe заедно с едни от най-добрите български джаз музиканти, посочват от Асоциацията "Фестивалите в България", която заедно с Община Банско организира събитието.

Фестът ще бъде бъде открит с концерт на Камелия Тодорова и Милица Гладнишка заедно с Биг бенд под диригентството на Антони Дончев. Програмата е посветена на 75-годишнината на композитора и джаз музикант Любо Денев. Заключителният концерт ще бъде на Васил Петров, който ще отбележи 30 години на сцената с джаз трио и Разградската филхармония.

Сред българските участници са още басистът Евден Димитров с проекта EVDN, в който участват Божидар Василев (Trombobby), Петър Йотов (Peyotoff), Влади Мичев и Радо Казасов; тромпетистът Венци Благоев и "Диксиленд Джазтета" със специален гост Александър Куманов; както и Марина Господинова със своя самостоятелен дебют Come and Dance with Me и Вики Алмазиду с Антони Дончев на пианото и репертоар от 20-те и 30-те години на миналия век.

На фестивалната сцена ще бъдат представени и няколко проекта, създадени специално за форума, сред които съвместните участия на Христо Вичев и Живко Петров, цигуларката и певица Емилия Кирова и пианиста Събин Тодоров заедно с Росен Захариев – Роко, Веселин Веселинов – Еко и Стоян Янкулов – Стунджи, както и проектът SANIX Band на Надя Тончева и японския китарист и композитор Юичи Ишикава. Как фолклорът и джазът разговарят помежду си, ще демонстрират Христина Белева - гъдулка, и китаристът Петър Миланов.

В програмата ще се включи и младата изпълнителка Александра Полежанова – Ally, възпитаничка на Банско джаз академията и студентка в Националната музикална академия, която спечели възможността да изпълни своя програма. На 2 август тя ще представи авторския си проект Ali: First Chapter.

Концерти ще има от сутринта до след полунощ: детска сцена в 10 часа, сцена на младите в 11, джаз точки от 17, среща с историята на джаза в България в 18, концерт на световната сцена в парка в 19 и централната програма от 20.30 часа, посочват още организаторите. Пълната програма на тазгодишното издание на "Банско джаз фестивал" може да се види на официалния му сайт.

Билетите за седящите места точно пред главната сцената вече са в продажба, а всички останалите зони, събития и концерти са с вход свободен. 
 

Евден Димитров
Евден Димитров
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