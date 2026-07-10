На тол камерите не се виждал шофьорът на тира от катастрофата на АМ "Тракия"

Тежка катастрофа край Карнобат затвори автомагистрала "Тракия". Движението при 311-ия км бе затворено в двете посоки почти 4 часа, заради което се оформи огромно задръстване, а областната администрация в Ямбол активира BG-ALERT.

Инцидентът е станал около 14:20 ч. Тир, който не е бил натоварен и е пътувал от София към Бургас, е преминал през мантителата и блъснал две коли, пътуващи в посока София, с които са се придвижвали общо трима души.

Единият от тях е затиснат в купето на една колите, а другите двама души са извадени. По данни на БНР затиснатият човек е загинал, а другите двама са ранени и са транспортирани с въздушна линейка.

Шофьорът на камиона не е пострадал, по първоначални данни. Той е задържан за 24 часа.

"На снимките от тол камерите не се вижда шофьор, очевидно има някаква манипулация, каза министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков на мястото на катастрофата.

„Ще проверим отново мантинелите. Това, което се случва с тировете, начинът, по който се движат по пътищата, е много обезпокоителен. В рамките на няколко седмици се случиха няколко много странни катастрофи с тирове. Те навлизат в нетипичен ъгъл и минават през мантинелите", коментира министърът. Според него това е проблемът, защото никой не очаква камионите да влизат под такъв ъгъл. Проблемът не е в мантинелите, а в отношението на шофьорите на камионите. Шофьорите се държат неадекватно по пътищата“, заяви Шишков.

По неговите думи всички министерства работят много активно, за да може контролът да бъде единен. Тол има една информация, а КАТ – друга. Можем да контактуваме помежду си, но трябва да го правим в реално време, каза още Шишков.

Трафикът по "Тракия" часове наред се отбиваше по стария път Карнобат - Айтос - Бургас. Автомобилите, пътуващи в посока Бургас, се отклоняваха при пътен възел "Зимница", като преминаваха по път I-6 през пътен възел "Петолъчката" и след това продължават към Бургас.

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков отправи апел към всички водачи: "Моля всички шофьори да проявят търпение и разбиране заради въведената временна организация на движението. Спазвайте указанията на служителите на МВР и пътните знаци, не предприемайте рискови маневри и шофирайте с повишено внимание. Най-важното е всеки да достигне безопасно до своята дестинация".

След дъжд качулка

Междувременно стана ясно, че се спират камионите с тегло над 12 тона по АМ "Тракия" и в двете посоки на движение в петък и неделя. Целта е повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедите. "Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път към Черноморието", мотивират се от АПИ.

Днес (10 юли), ограничението е между 17:00 и 23:00 ч., а в неделя (12 юли) - от 15:00 до 23:00 ч. През това време шофьорите на тирове, пътуващи към Бургас, може да ползват като алтернативно трасе Подбалканския път I-6.

Ограничението не се отнася за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми.

Всички шофьори може да използват и други участъци от републиканската пътна мрежа, спазвайки действащата за тях постоянна организация на движение.