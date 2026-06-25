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Утре АПИ отпушва две от тапите на магистрала "Тракия"

Продължава работата на ремонта в Старозагорско

25 Юни 2026
БГНЕС архив

Утре - 26 юни, около 14:00 ч. ще бъде пуснато движението по ремонтирания участък в платното за Бургас на АМ „Тракия“ на територията на Софийска област (между 33-и и 39-и км), съобщи Агенция "Пътна инфраструктура". В момента изпълнението на предвидените дейности е в заключителен етап – при 39-ия километър се полага последният асфалтов пласт, а в други части се полага пътната маркировка.

Около 9:00 ч. ще бъде възстановено движението и между 282-и и 287-и км в област Ямбол. В отсечката се ремонтираха фуги на съоръжение в платното за София и превозните средства преминаваха двупосочно в платното за Бургас.

Ремонтите в двата участъка приключват в предвидените срокове и с възстановяването на движението в две платна ще се повиши безопасността и ще улесни пътуването на всички в най-натоварените летни месеци, посочват от АПИ.

Единственият участък от АМ „Тракия“, на който продължава да се работи, е в област Стара Загора. Ремонтира се платното за София в отсечка с дължина от 21 км, между 208-и и 229-и км, като превозните средства преминават двупосочно в платното за Бургас. Очаква се движението по обновената отсечка да бъде пуснато до 3 юли. Днес завършва полагането на биндер по цялата дължина на трасето, а от утре започва работата по износващия асфалтов пласт. 

В затворения участък попада и пътен възел „Стара Загора“, като по него е ограничен трафикът в посока от Бургас към Стара Загора и от Димитровград към София. 

За улеснение на пътуването през уикенда, за повишаване на безопасността и за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик в дните петък, събота и неделя временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления АМ „Тракия“, по АМ „Струма“ и по път I-1 в отсечката от п. в. „Симитли“ (при 376-ти км) до п. в. „Кресна“ на АМ „Струма“ (402-ри км). 

В петък – на 26 юни и 3 юли, ограничението ще е между 16:00 ч. и 23:00 ч. за пътуващите в посока Бургас. 

В събота – на 27 юни и 4 юли, ограничението ще е от 8:00 ч. до 12:00 ч. за пътуващите в посока Бургас. 

В неделя – на 28 юни и 5 юли, ограничението ще е от 15:30 ч. до 22:00 ч. за пътуващите в посока София.  

За улеснение на трафика през Кресненското дефиле ще има реверсивно движение в участъка от път I-1 в района на Симитли. В последния работен ден преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. А в последния почивен ден ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една за Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другите почивни дни.

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автомагистрала Тракия

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