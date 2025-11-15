Фатална катастрофа затвори АМ "Тракия"

Трима души са загинали, а един е ранен при тежко пътнотранспортно произшествие на АМ "Тракия", съобщиха от МВР. Инцидентът е станал в 9:06 ч. тази сутрин, предаде БНТ.
Вследствие на тежкото ПТП, лентата за движение в посока от София към Бургас е напълно затворена. Осигурен е обходен маршрут за пътуващите, който преминава по път II-66.
По първоначални данни катастрофата е станала на км 208+500 в участъка между Стара Загора и Нова Загора. Сблъскали са се два леки автомобила.
Очевидци на произшествието информират, че единият автомобил е прескочил мантинелата и се е забил челно в другата кола, движеща се в противоположната посока на магистралата.
"Тежко ПТП на магистралата посока Бургас след отбивката за Стара Загора, кола от насрещното през мантинелата и челно. Пътят е затворен", пише в социалните мрежи шофьор, станал свидетел на тежката катастрофа.
От публикуваните кадри от инцидента става ясно, че единият автомобил е смачкан до неузнаваемост. Другият е в канавката край пътя.
Раненият пътник е транспортиран в болница за оказване на медицинска помощ. На мястото на инцидента се извършват процесуално-следствени действия за изясняване на причините, довели до трагедията.