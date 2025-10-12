Медия без
Пак ще затварят 4 пъти на ден магистрала "Тракия"

Днес, 09:21
БГНЕС

От понеделник до четвъртък АПИ отново променя организацията на движение в участъка в ремонт на АМ "Тракия“ в Софийска област между 24-и и 33-и километър на автомагистралата. Отново четири пъти в следобедните часове - в 12 ч., 14 ч., 16 ч. и 18 ч., за около 30-45 минути ще се спира изцяло движението на всички превозни средства, пътуващи от Пловдив към София. През това време в платното за София, в което са обособени три ленти, ще преминава само движението от столицата към Пловдив. 

Апелираме шофьорите да предвидят повече време за пътуване, да спазват пътните знаци и въведената временна организация на движението, както и да съобразят времето си пътува с въведените часови ограничения", заявяват от АПИ. Препоръчва се алтернативни маршрути – Подбалканският път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков.

В още три участъка на АМ "Тракия“ в областите Пазарджик, Стара Загора и Сливен се извършват ремонти в едното платното, а движението е пренасочено двупосочно в платното, в което не се извършват строителни работи.

За повишаване на безопасността на движение и улеснение на шофьорите, всяка неделя до края на октомври от 14 ч. до 19 ч. ще бъде ограничавано движението на камионите над 12 т в платното в посока София в участъка от пътен възел "Стара Загора“ до София на АМ "Тракия“ /от 208-и км до км 0/.

