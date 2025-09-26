Ремонт на АМ "Тракия" задръсти пътя София-Бургас

Жестоки задръствания са се образували на автомагистрала "Тракия" петъчно заради провежданите там ремонти. По-рано днес агенция "Фокус" съобщи, че тапата започва от 18-ия километър на магистралата в посока Пловдив. Сега очевидци съобщават, че задръствания има и по стария път Нови хан - Вакарел, към който много шофьори са се ориентирали, за да си спестят 6-7 км задръстване.

Заради усложнената ситуация с ремонтите по магистралата, от АПИ също посъветваха хората да "си предвидят повече време за пътуване". Ремонтните работи ще продължат два месеца.

В три участъка на АМ "Тракия" в областите Софийска, Пазарджик и Сливен от тази седмица се извършват ремонти на платното в посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно в платното за столицата. Анализът на данните показва, че най-интензивен е трафикът между 11 ч. и 19 ч. в участъка от автомагистралата в Софийска област. Средно на час в посока Пловдив през последните дни в участъка са преминавали по 1 200 превозни средства, при пропускателна способност на трасето в ремонт около 900 МПС на лента, а в посока от Пловдив към София по 1100 автомобила, при пропускателна способност 700 МПС на лента.

В участъка на АМ "Тракия“ в Софийска област между 24-и и 33-и км за повишаване на безопасността всеки петък и събота, по време на ремонтните дейности, се организира реверсивно движение, припомня от АПИ. От 12 ч. в петък до 15 ч. в събота има две ленти за Бургас и една за София, а от 15 ч. в събота до 12 ч. в петък има една лента за Бургас и две ленти към столицата.

Гражданите, пътуващи към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути – Подбалканският път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков, казват още от агенцията.

Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е 30 ноември. Технологичните проекти за ремонт на отсечките предвиждат цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, обновяване на знаците и ограничителните системи, нова маркировка и други.