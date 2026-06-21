Конфискацията на незаконно имущество е напълно блокирана

Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) е напълно парализирана от липсата на кворум. Това на практика блокира целия процес по завеждането на искове за конфискация. След оставката на 13 февруари на Антон Славчев, който изпълняваше функциите на шеф на комисията, в редиците ѝ останаха само двама от петима членове по закон. Решения се вземат с поне 3 гласа.

Исковете за конфискация се завеждат след решение на комисията. В момента това няма как да се случи, което означава, че всички запори и възбрани, наложени, за да обезпечат бъдещ иск, може да паднат. Магистрати разказаха пред "Сега", че вече има такива искания от хора със запорирано имущество - обезпечителните мерки да бъдат вдигнати, защото в законовия срок от 3 месеца. След като това се случи, няма никаква пречка въпросното имущество да бъде разпродадено. След това, дори комисията да заведе иск за конфискация, тя не може да претендира за имущество, което вече не е притежавано от човека.

Накратко процедурата е следната - след като прокуратурата уведоми комисията, че срещу някого се води разследване за изброените в закона за конфискация престъпления, комисията започва проверка на имуществото му. Ако установи несъответствия, комисията може да иска налагане на обезпечителни мерки върху това имущество. И после има 3 месеца, за да заведе и делото за конфискация. Проблемът е обаче, че няма как да го направи без решение.

Пълният блокаж на комисията всъщност е по вина на парламента.

През март 2022 г. Сотир Цацаров напусна тогавашната мега антикорупционна комисия КПКОНПИ, която отговаряше и за конфискацията. Така комисията остана с четирима членове, а заместникът му Антон Славчев стана и.ф. председател. На следващата година КПКОНПИ беше разделена на два отделни органа - КПК и КОНПИ. Славчев остана да ръководи и двата органа. До избирането на редовни членове останаха и членовете от КПКОНПИ - Силвия Къдрева, Пламен Йоцов, Антоанета Георгиева-Цонкова. Междувременно Славчев спечели конкурс за прокурор , а точно преди закриването на КПК набързо беше разчистен и пътят му да встъпи в Софийската градска прокуратура. Още през 2025 г. ГЕРБ направи Силвия Къдрева член на Сметната палата. Така с оставката на Славчев, кворумът падна под санитарния минимум.

МЪЛЧАНИЕ

На 5 юни "Сега" изпрати редица въпроси по темата до пресслужбата на КОНПИ. И макар ново пресаташе напоследък да изпрати няколко прессъобщения от името на комисията, отговори така и не дойдоха.

Въпросите са:

Колко висящи дела по обезпечение на бъдещ иск има КОНПИ, по които срокът е изтекъл, след като са останали без кворум и по колко дела има опасност за отмяна на обезпеченията поради непредявяване на иск? Каква е стойността на обезпеченията по тези дела. По колко производства е приключила процедурата пред комисията и следва да се предявят искове? Кой е последният предявен иск или молба за обезпечение – кога и с каква цена, пред кой съд. Има ли отменени обезпечения поради непредявени искове? На каква стойност са активите, върху които са вдигнати запори и възбрани. Има ли публично известни лица или обществени фигури или дела с обществен интерес, по които няма да се предявят искове, защото КОНПИ няма кворум?