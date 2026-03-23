Съдът конфискува €21,6 млн. от трима българи, осъдени в Румъния

Апелативен съд – Варна прие за изпълнение присъда на две инстанции в Констанца, с които е постановена конфискация на значителни парични суми от трима български граждани, съобщава варненският съд.

Делото пред Окръжния и Апелативния съд в Констанца е водено срещу множество лица за създаване на организирана престъпна група, укриване на данъци и пране на пари. На Петър Ч. e била наложена конфискация на над 1,524 млн. евро, на Иван И. – над 19, 442 млн. евро и на Здравко Г. - 679 042 евро.

Властите в северната ни съседка са поискали признаване на санкциите от българския съд. Тримата обжалваха решенията на Окръжния съд във Варна, с които е била призната и приета за изпълнение присъдата на съда в Констанца.

Производството е по реда на Закона за признаване изпълнение и изпращане на актове за конфискация и решения за налагане на финансови санкции и на Регламент (ЕС) 2018/1805 на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация.

В три отделни дела трите състава на Апелативен съд – Варна намериха жалбите за неоснователни. "Правилно и законосъобразно, Окръжният съд е приел, че няма основания да бъде отказано признаване на акта за конфискация. Апелативен съд – Варна в решенията си подчертава, че не става дума за наказанието „конфискация“ съгласно българския закон, а за отнемане в полза на държавата на пряка облага от престъпление", съобщават от съда.

Решенията не подлежат на обжалване.