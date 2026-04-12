Гръцките власти конфискуваха луксозни коли за 10 млн. евро

Гръцките власти са конфискували 229 луксозни автомобила в рамките на национална акция срещу предполагаеми данъчни, регулаторни и митнически нарушения, съобщава в. "Катимерини", като се позовава на независимата данъчна служба AADE.

Сред конфискуваните автомобили има модели на "Бентли", "Ламборгини", "Ферари" и "Порше", а общата им стойност се оценява на над 10 милиона евро, пише БТА.

Автомобилите са били открити в гаражи, автокъщи и други места. Някои от тях ще бъдат проверени в базите данни за откраднати автомобили, а в един случай в кола е бил открит кокаин, информира "Катимерини", като се позовава на изявление на данъчната служба.