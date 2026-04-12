Гръцките власти конфискуваха луксозни коли за 10 млн. евро

12 Апр. 2026
Гръцките власти са конфискували 229 луксозни автомобила в рамките на национална акция срещу предполагаеми данъчни, регулаторни и митнически нарушения, съобщава в. "Катимерини", като се позовава на независимата данъчна служба AADE.

Сред конфискуваните автомобили има модели на "Бентли", "Ламборгини", "Ферари" и "Порше", а общата им стойност се оценява на над 10 милиона евро, пише БТА.

Автомобилите са били открити в гаражи, автокъщи и други места. Някои от тях ще бъдат проверени в базите данни за откраднати автомобили, а в един случай в кола е бил открит кокаин, информира "Катимерини", като се позовава на изявление на данъчната служба.

Още новини по темата

Съдът отказа да конфискува пари, акции и имоти от Трайчо Трайков
02 Апр. 2026

Съдът конфискува €21,6 млн. от трима българи, осъдени в Румъния
23 Март 2026

Трима души са арестувани за измами с внос и продажби на коли от САЩ
19 Ноем. 2025

Ще се конфискуват имоти и пари и от роднините на осъдените
03 Юли 2025

КОНПИ е конфискувала само 3,3 млн. лв. - 4 пъти по-малко от бюджета си
08 Апр. 2025

Парламентът е осъден да плаща заради бездействието си
24 Март 2025

13 месеца КОНПИ отказва да плати над 42 хил. лв. по изпълнителен лист
24 Февр. 2025

НАП проверява доходите на над 500 собственици на луксозни коли
24 Ноем. 2024

КОНПИ ще плати 440 000 лв. след отказа от иск срещу Прокопиеви
21 Окт. 2024

Комисията за конфискация е бухалка във фалит
21 Юни 2024

Антикорупционната комисия загуби делото за поршето на ЛиЛана
31 Май 2024

Страсбург осъди България заради куп дела за конфискация
27 Май 2024

Бивша шефка във ВМА е окончателно оправдана по дело за милиони
12 Яну. 2024

Конфискуваха БФС, НАП го продава с колите на пияните шофьори
24 Ноем. 2023

