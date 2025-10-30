Борисов подписа искането за оставката на шефа на КПК

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов подписа искането на "Демократична България" за оставката на временния председател на антикорупционната комисия Антон Славчев. Това се случи, докато депутатите правеха промени в програмата на парламента.

От парламентарната трибуна единият от съпредседателите в ПП-ДБ Ивайло Мирчев напомни на Борисов, че е обещал да подкрепи искането за оставката на Славчев. "Ако държи на мъжката си дума, следва да даде подписа си", каза Мирчев по адрес на герберския водач. "Идвам да я подпишете!", заяви той, след което слезе от трибуната с папката с оставката и се отправи към Борисов, който нямаше какво друго да направи, освен да подпише.

След това документът премина през депутати от ГЕРБ, а Павела Митова от ИТН лично го занесе и на шефа на парламентарната група на БСП Драгомир Стойнев, който също подписа. Тази сценка беше съпроводена от подхилквания и викове от страна на депутатите.

ПП-ДБ искат освобождаването на Антон Славчев заради пристрастност и бездействие по редица разследвания, включително по делото срещу варненския кмет Благомир Коцев. Миналия месец лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че подкрепя оставката "с две ръце" и дори се обяви за закриването на КПК. "Аз съм за оставката на цялата комисия. Много пъти съм го казвал. Ще подкрепя това, което Атанасов поиска - закриване на комисията", заяви Борисов преди 20 дни, репликирайки изявлението на Атанас Атанасов от ДБ, че КПК е "паразитна структура, използвана за саморазправа", и трябва да бъде закрита. Преди това стана ясно, че Европейската комисия е задържала 200 млн. евро от Плана за възстановяване и устойчивост, тъй като България не гарантира политическата независимост на КПК.

След Борисов на 10 октомври се включи и санкционираният от САЩ и Великобритания за корупция лидер на ДПС - НН Делян Пеевски. Той обяви, че парламентарната му група ще поиска следващата седмица да бъде разгледан собственият ѝ законопроект за закриване на КПК . Депутатите на "Новото начало" го внесоха през юли т.г., след като започна процедурата за избор на новия състав на антикорупционната комисия. Тогава се водеше ожесточена политическа битка за бъдещето на комисията . До този момент законопроектът не е бил разглеждан.

Пеевски твърди, че КПК служи на интересите на ПП-ДБ.

От ДБ внесоха през септември законопроект, с който също искат закриването на КПК и замяната ѝ с Комисия за превенция на корупцията и конфликта на интереси, която за разлика от съществуващия орган няма да се заминава с разследване и разкриване на престъпления.

КОЙ ЩЕ ОГЛАВИ ДАНС?

Управляващото мнозинство от ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-НН дадоха старт на избора на председател на Държавна агенция "Национална сигурност". Сега министерски съвет ще разполага със 7-дневен срок, за да направи предложение, което след това ще бъде гласувано от парламента. След като правителството посочи име, следват 14-дневни проверки за принадлежност към ДС и достъп до класифицирана информация.

Този месец управляващите отнеха на президента Румен Радев възможността да утвърждава с указ назначението на председател на ДАНС, като възложиха този избор на Народното събрание. Това доведе до открита битка между управляващите и държавния глава. Радев наложи вето на законовите промени, което не трогна мнозинството в парламента - ветото беше светкавично отхвърлено миналата седмица. Така ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП-ОЛ и ИТН разчистват пътя на временния шеф на ДАНС Деньо Денев, когото Радев отказа да утвърди начело на агенцията. Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов допусна, че другият кандидат за поста ще бъде Антон Славчев.

Трябва да се отбележи, че преди близо десет години именно ГЕРБ въведе модела за избор на шеф на ДАНС с президентски указ, който сега отменя. Тогава от партията изложиха аргумента, че президентът има балансираща роля в назначенията.

Управляващите преодоляха ветото на Румен Радев и за аналогични промени и в законите за цивилното разузнаване ДАР и службата за подслушване ДАТО, чиито шефове няма повече да се утвърждават с президентски указ, а от НС.

НОВ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Парламентът си избра зам.-председател - депутатът от ГЕРБ Костадин Ангелов. Промяната се наложи, след като вчера Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС заради договорка в редиците на управляващите за ротация на поста. Мястото на Киселова зае Рая Назарян (ГЕРБ), която беше зам.-председател. Костадин Ангелов е председател на Съвета за съвместно управление в рамките на който управляващите се договарят за политики, и на Здравната комисия.