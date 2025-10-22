Румен Радев върна закона за разузнавателната агенция

Президентът Румен Радев наложи вето на промените, които управляващите направиха в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Закона за специалните разузнавателни средства. С поправките парламентарното мнозинство му отне правомощията по назначаване и по освобождаване на председателите на разузнавателната агенция и на Държавната агенция "Технически операции", която прилага СРС, и ги възложи на парламента.

Това действие на Радев идва само седмица, след като той наложи вето и на приетите промени в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), с който по същия начин на Народното събрание се прехвърлят неговите правомощия по отношение на шефа на ДАНС.

В мотивите си към Закона за ДАР президентът посочва, че с приетите изменения се нарушава гаранцията за обективност, независимост и липса на политическо влияние при избора на председател. Така поемането и прекратяването на пълномощията на председател на ДАР ще бъде зависимо от моментни политически интереси в парламента, което не е в интерес и целесъобразно с националната сигурност.

Румен Радев оспорва и становището на вносителите на закона, че промените са условие за стабилност, предвидимост и обществено доверие, тъй като при евентуален конфликт между Министерския съвет и президента нямало да може да се избере председател на ДАР. Според него целта не е да има безкритично единомислие между държавните органи за всяка номинация, а изборът на председател да бъде оставен на преценката на още един независим орган, което е предпоставка за получаване на общественото доверие.

В желанието си да осигури безконфликтен избор и гарантирано единомислие, Народното събрание изземва правомощието по определяне на председател на ДАР и така натоварва с политическо значение този процес и прави председателя зависим от плаващи партийни мнозинства, мотивира се още Румен Радев.

Що се отнася до Закона за СРС, държавният глава се мотивира за ветото, като посочва, че Народното събрание променя за трети път в рамките на последните 12 години реда за назначаване или освобождаване на председателя на ДАТО, без да предложи гаранции, че новата процедура ще бъде по-благоприятна в сравнение с действащия правен режим. Радев отбелязва, че подобно на аналогичните промени във връзка с председателите на ДАНС и на ДАР, предложената промяна поражда риск от реполитизиране на процеса по подбор на висши управленски кадри в системата на националната сигурност и превръщането им в напълно зависими от управляващото политическо мнозинство.

При управлението на сектора за национална сигурност е необходимо да се провежда ясно и категорично разграничение между отговорностите на политическите и на административните органи, а възлагането на правомощието по назначаване или освобождаване на председателя на ДАТО на Народното събрание активно допринася за смесването между двете, посочва още президентът. Ако назначаването или освобождаването на председателя на ДАТО се превърне в обект на политически компромис, реалният парламентарен контрол върху дейността на агенцията се поставя под съмнение.