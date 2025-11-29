Хората на Пеевски искат смяната на шефовете на ДАТО и ДАР

Управляващото мнозинство подготвя спешна смяна на ръководствата на Държавна агенция „Технически операции“ - ДАТО (агенцията за подслушване) и ДАР (цивилното разузнаване) чрез парламентарна процедура, в която се заобикалят законодателните правила на Народното събрание, съобщиха Божидар Божанов от "Да, България" и Петър Петров от "Възраждане"

"След като преди месец промениха закона и махнаха подписа на президента, сега са се сетили, че нямат основание да отстранят настоящите председатели. И затова "на коляно" им прекратяват мандатите през "преходни и заключителни", заяви Божанов.

„Овладяването на службите от страна на управляващото мнозинство и политизирането на тяхното ръководство продължава с бързи темпове.“, заяви на брифинг по темата народният представител Петър Петров.

В Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред са били прокарани предложения между първо и второ четене на законопроект за изменения в Закона за МВР, който първоначално засягал единствено обмена на информация между МВР и европейски полицейски служби.

ДПС–Ново начало обаче вкарало в преходните разпоредби на закона промени в напълно различни закони, които задължават Народното събрание в едномесечен срок след окончателното им приемане да стартира процедура по избор на ново ръководство на ДАНС, ДАР и ДАТО.

В самия текст е записано, че с откриването на процедурата автоматично се прекратяват правомощията на действащите ръководители на трите служби. Това е изключително притеснително за националната сигурност, тъй като има опасност да бъде извършено по едно и също време.

„Ако бъдат приети и обнародвани тези промени, в едномесечен срок Народното събрание ще бъде форсирано, принудено да прекрати правомощията на сегашните ръководители на ДАНС, ДАР и ДАТО и да започне процедурата по избор на нови.“, заяви Петров.