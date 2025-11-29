Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Хората на Пеевски искат смяната на шефовете на ДАТО и ДАР

Днес, 08:18

Управляващото мнозинство подготвя спешна смяна на ръководствата на Държавна агенция „Технически операции“ - ДАТО (агенцията за подслушване) и ДАР (цивилното разузнаване) чрез парламентарна процедура, в която се заобикалят законодателните правила на Народното събрание, съобщиха Божидар Божанов от "Да, България" и Петър Петров от "Възраждане"

"След като преди месец промениха закона и махнаха подписа на президента, сега са се сетили, че нямат основание да отстранят настоящите председатели. И затова "на коляно" им прекратяват мандатите през "преходни и заключителни", заяви Божанов. 

„Овладяването на службите от страна на управляващото мнозинство и политизирането на тяхното ръководство продължава с бързи темпове.“, заяви на брифинг по темата народният представител Петър Петров.

В Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред са били прокарани предложения между първо и второ четене на законопроект за изменения в Закона за МВР, който първоначално засягал единствено обмена на информация между МВР и европейски полицейски служби.

ДПС–Ново начало обаче вкарало в преходните разпоредби на закона промени в напълно различни закони, които задължават Народното събрание в едномесечен срок след окончателното им приемане да стартира процедура по избор на ново ръководство на ДАНС, ДАР и ДАТО.

В самия текст е записано, че с откриването на процедурата автоматично се прекратяват правомощията на действащите ръководители на трите служби. Това е изключително притеснително за националната сигурност, тъй като има опасност да бъде извършено по едно и също време.

„Ако бъдат приети и обнародвани тези промени, в едномесечен срок Народното събрание ще бъде форсирано, принудено да прекрати правомощията на сегашните ръководители на ДАНС, ДАР и ДАТО и да започне процедурата по избор на нови.“, заяви Петров.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ДАР, ДАТО, Делен Пеевски, ДПС Ново начало

Още новини по темата

Борисов подписа искането за оставката на шефа на КПК
30 Окт. 2025

Правителството ще има седмица, за да предложи шеф на ДАНС
29 Окт. 2025

Румен Радев върна закона за разузнавателната агенция

22 Окт. 2025

Веригата ДАР поглъща магазините "345"
13 Окт. 2025

Управляващите окончателно орязаха правомощията на Радев върху службите
10 Окт. 2025

Борисов: Радев, ПП и Пеевски действат в синхрон
15 Авг. 2025

Пеевски побърза да извади ДПС от АЛДЕ
23 Дек. 2024

Прокуратурата угоди на Пеевски и за Възродителния процес
05 Окт. 2024

Прокурори разследват теч на тайни през ваучери за храна в разузнаването
07 Февр. 2024

Разузнаването обвини депутата Ат. Атанасов за неистини
02 Февр. 2024

Управляващите ще ремонтират централата за подслушване за 13,7 млн. лв.
06 Септ. 2023

Управляващите вклиниха втори зам.-шеф в службата за подслушване
23 Авг. 2023

Човек от МВР и КПКОНПИ стана шеф в агенцията за подслушване
07 Авг. 2023

ПП и ДБ вземат със закон службите от президента
01 Дек. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: А къде е петицията за оставка на Сарафов?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д