Правителството ще има седмица, за да предложи шеф на ДАНС

Това е решението на парламентарната комисия по вътрешна сигурност, което трябва да бъде гласувано в парламента

Днес, 17:53
ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП-ОЛ и ИТН разчистват пътя на временния шеф на ДАНС Деньо Денев, когото Радев отказа да утвърди начело на  агенцията.
БГНЕС
ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП-ОЛ и ИТН разчистват пътя на временния шеф на ДАНС Деньо Денев, когото Радев отказа да утвърди начело на  агенцията.

Резултатът от извънредното заседание на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред е приемането на правила за условията по предлагането на председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). След като правилата бъдат гласувани в пленарната зала, Министерски съвет ще разполага със 7-дневен срок, за да направи предложение, което след това ще бъде гласувано в НС.

Този месец управляващите отнеха на президента Румен Радев възможността да утвърждава с указ назначението на председател на ДАНС, като възложиха този избор на Народното събрание. Това доведе до открита битка между управляващите и държавния глава. Радев наложи вето на законовите промени, което не трогна мнозинството в парламента - ветото беше светкавично отхвърлено миналата седмица. Така ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП-ОЛ и ИТН разчистват пътя на временния шеф на ДАНС Деньо Денев, когото Радев отказа да утвърди начело на  агенцията.

Управляващите прокараха аналогични промени и в законите за цивилното разузнаване ДАР и службата за подслушване ДАТО, чиито шефове няма  повече да се утвърждават с президентски указ, а от НС.

Трябва да се отбележи, че преди близо десет години именно ГЕРБ въведе модела за избор на шеф на ДАНС с президентски указ, който сега отменя. Тогава от партията изложиха аргумента, че президентът има балансираща роля в назначенията. 

