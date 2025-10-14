Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Радев отвори битка за правомощията си в ДАНС

Президентът наложи вето на закона, с което изборът на шеф на агенцията става прерогатив на НС

14 Окт. 2025Обновена
Румен Радев
Илияна Димитрова
Румен Радев

Президентът Румен Радев няма намерение да се отказва без бой от правомощията си в ДАНС. Днес държавният глава наложи вето на законовите промени, с които управляващите му отнеха възможността да утвърждава с указ назначението на председател на ДАНС, и възложиха избора на шефа на агенцията на Народното събрание. Сега законът трябва да бъде повторно разгледан и приет с минимум 121 гласа от парламент, за да може да се премине президентското вето.

Въпросът за това кой ще оглавява ДАНС става все по-актуален, особено след като управляващите възложиха ново правомощие на агенцията - без нейното одобрение руската компания "Лукойл" няма да може да продава активите си в България, сред които влиза и бургаската рафинерия.

Поправките в Закона за ДАНС бяха прокарани от управляващите през парламента в рамките на часове - на първо и второ четене в един и същи ден. Те бяха пределно кратки и ясни - шефът на ДАНС вече ще се избира от депутатите по предложение на правителството, а президентският указ отпада.

Така мнозинството на ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП-ОЛ и ИТН смятат да разчистят пътя на своя фаворит за поста Деньо Денев, временният шеф на агенцията, когото Радев наскоро отказа да утвърди за постоянен председател. Нещо повече - управляващите прокараха аналогични промени в законите за цивилното разузнаване ДАР и службата за подслушване ДАТО, в които утвърждаването на техните шефове също доскоро зависеше от президентски указ.

За това президентът обвини лидера на ДПС-НН Делян Пеевски, че "взема службите на абордаж с присъдружните му партии". Той заговори, че очаква реакция от българските граждани, защото "това е удар по демокрацията". Тъй като такава реакция на практика няма, Радев е решил да ползва един от малкото останали му инструменти - върна закона за повторно разглеждане.

В мотивите си той казва, че "споделената компетентност между държавния глава и правителството представлява гаранция за обективна оценка на опита и качествата на кандидатите". "По този начин процесът по назначаване или освобождаване на председателя на ДАНС не зависи от промените в политическата конюнктура. Законът за изменение на Закона за ДАНС неоснователно компрометира тези гаранции и ще доведе до реполитизиране на процеса", смята държавният глава.

Той напомня, че през 2013 г., когато Пеевски беше назначен за председател на агенцията, това стана именно чрез избор от парламента. "Законът за изменение на Закона за ДАНС от 2 октомври т.г. не предлага каквито е да било гаранции, че парламентът няма да действа и в бъдеще по аналогичен начин", изтъква Радев. По думите му, последните години са показали, че "при кадровите си решения Народното събрание или бездейства с години, или действа в нарушение на Конституцията", което тежко е компрометирало принципа на мандатност при избора на подобни висши държавни длъжности.

Сега всичко зависи от гласуването в пленарната зала. Управляващите напоследък имат проблеми с кворума, което може да даде шанс на опозицията да събори закона, ако действа единно.

Обезоръженият Радев чака избори
Словесната битка между президента Румен Радев и водача на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов през последните дни нажежи политическото пространство.
СЕГА
03 Окт. 2025

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Румен Радев, вето, Закон за ДАНС

Още новини по темата

Зафиров: Няма драма с отнетите правомощия на Радев за службите
12 Окт. 2025

Управляващите окончателно орязаха правомощията на Радев върху службите
10 Окт. 2025

Всички са против идеята за изолиране на Радев за две години
09 Окт. 2025

Управляващите нанесоха нов удар на Радев
03 Окт. 2025

Обезоръженият Радев чака избори
03 Окт. 2025

Управляващите набързо лишиха Радев от влияние над ДАНС

02 Окт. 2025

Борисов: Аз пускам министрите при Радев, но те не искат да ходят
27 Септ. 2025

Борисов критикува премиера Желязков за транзита на газ

26 Септ. 2025

Служителите на Румен Радев останаха без коли от НСО
18 Септ. 2025

Управляващите отнемат контрола на Радев върху ДАНС
17 Септ. 2025

НС отвори за сделки забранителния списък за приватизация
04 Септ. 2025

Радев и кабинетът обърнаха службите на "Плод-зеленчук"
04 Септ. 2025

Президентът отказа да подпише указ за нов шеф на ДАНС
30 Авг. 2025

Радев и Борисов си приписват инвестицията на "Райнметал"
25 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Красотата заля с 800% Пазарджик. Следва България
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар