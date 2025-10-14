Радев отвори битка за правомощията си в ДАНС

Президентът Румен Радев няма намерение да се отказва без бой от правомощията си в ДАНС. Днес държавният глава наложи вето на законовите промени, с които управляващите му отнеха възможността да утвърждава с указ назначението на председател на ДАНС, и възложиха избора на шефа на агенцията на Народното събрание. Сега законът трябва да бъде повторно разгледан и приет с минимум 121 гласа от парламент, за да може да се премине президентското вето.

Въпросът за това кой ще оглавява ДАНС става все по-актуален, особено след като управляващите възложиха ново правомощие на агенцията - без нейното одобрение руската компания "Лукойл" няма да може да продава активите си в България, сред които влиза и бургаската рафинерия.

Поправките в Закона за ДАНС бяха прокарани от управляващите през парламента в рамките на часове - на първо и второ четене в един и същи ден. Те бяха пределно кратки и ясни - шефът на ДАНС вече ще се избира от депутатите по предложение на правителството, а президентският указ отпада.

Така мнозинството на ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП-ОЛ и ИТН смятат да разчистят пътя на своя фаворит за поста Деньо Денев, временният шеф на агенцията, когото Радев наскоро отказа да утвърди за постоянен председател. Нещо повече - управляващите прокараха аналогични промени в законите за цивилното разузнаване ДАР и службата за подслушване ДАТО, в които утвърждаването на техните шефове също доскоро зависеше от президентски указ.

За това президентът обвини лидера на ДПС-НН Делян Пеевски, че "взема службите на абордаж с присъдружните му партии". Той заговори, че очаква реакция от българските граждани, защото "това е удар по демокрацията". Тъй като такава реакция на практика няма, Радев е решил да ползва един от малкото останали му инструменти - върна закона за повторно разглеждане.

В мотивите си той казва, че "споделената компетентност между държавния глава и правителството представлява гаранция за обективна оценка на опита и качествата на кандидатите". "По този начин процесът по назначаване или освобождаване на председателя на ДАНС не зависи от промените в политическата конюнктура. Законът за изменение на Закона за ДАНС неоснователно компрометира тези гаранции и ще доведе до реполитизиране на процеса", смята държавният глава.

Той напомня, че през 2013 г., когато Пеевски беше назначен за председател на агенцията, това стана именно чрез избор от парламента. "Законът за изменение на Закона за ДАНС от 2 октомври т.г. не предлага каквито е да било гаранции, че парламентът няма да действа и в бъдеще по аналогичен начин", изтъква Радев. По думите му, последните години са показали, че "при кадровите си решения Народното събрание или бездейства с години, или действа в нарушение на Конституцията", което тежко е компрометирало принципа на мандатност при избора на подобни висши държавни длъжности.

Сега всичко зависи от гласуването в пленарната зала. Управляващите напоследък имат проблеми с кворума, което може да даде шанс на опозицията да събори закона, ако действа единно.