НС отвори за сделки забранителния списък за приватизация

Управляващите отхвърлиха ветото на Радев срещу закона, улесняващ продажбата на части от държавни дружества

Днес, 15:02
Управляващите лесно преодоляха ветото на президента.
БГНЕС
Управляващите лесно преодоляха ветото на президента.

Народното събрание отхвърли ветото, наложено от президента Румен Радев върху промени в Закона за държавната собственост, подготвени от управляващите, с които се улеснява продажбата на обособени части от държавни дружества, включени в забранителния списък за приватизация. За това гласуваха 126 депутати – от ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП, ИТН и независими.

Както "Сега" писа, досега се изискваше изрично разрешение от парламента, когато правителството предлага за приватизация фирми, включени в забранителния списък, както и обособени части от тези дружества. Според поправките на управляващите обаче приватизацията на такива обособени части няма да минават през Народното събрание, с изключение на случаите, когато става въпрос за лечебни заведения. Останалите части ще се приватизират през Агенцията за публични предприятия и контрол по предложение на министерството, управляващо правата в съответната фирма.

Решението засяга хиляди обекти. Това провокира президента да върне закона за повторно разглеждане. "Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам. Това са 4400 държавни имота", обяви Радев през август. Срещу плановете за разпродажба на държавна собственост шумно се обявяваше и опозицията в лицето на ПП-ДБ. Правителството се оплакваше, че е обект на политически атаки.

Вчера ветото беше отхвърлено от парламентарната правна комисия. Тогава Хамид Хамид от ДПС-НН заяви, че неговата формация подготвя законопроект, с който ще се въведе пълна забрана на подобни сделки и ще се закрие Агенцията за публични предприятия и контрол.

Днес разглеждането на ветото премина буквално за минути, тъй като опозицията не оказа съпротива. Темата коментира единствено Христо Расташки от МЕЧ, който обяви, че управляващите подготвят най-голямата приватизация от 90-те години насам, а за премиера Росен Желязков каза, че "ще остане в историята като червендалестият Иван Костов".

С тази забележка дебатът приключи и се мина към гласуване. Управляващите разполагаха с повече от 121 гласа, колкото са необходими, за да се преодолее ветото. Против законопроекта им гласуваха само 46 депутати – от ПП-ДБ, АПС, МЕЧ и "Величие". Колегите им от "Възраждане" изобщо не присъстваха в пленарната зала.

