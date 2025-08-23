Ура! "Бар Клошар" и "Вила Разруха" остават държавни

"Грабеж!", "Далавери!", "Разпродават България!" - подобни бяха думите, с които бе обговорен опитът на правителството да продаде имоти с отпаднала необходимост. Процедурата бе спряна. Но в темата имаше много популизъм. Огромна част от тия 4400 имота са порутени, изоставени, с отдавна отпаднали функции, свърталище на клошари - спорно е стават ли за нещо въобще. Продавани са неуспешно в предишни години, никой не ги иска. Единствената надежда за спасение е все някой да ги купи.

Нека няма объркване - далеч не твърдим, че в списък с 4400 имота няма такива, които биха били обект на корупция; или пък други, които все пак може да се възстановят от държавата/общините в обществен интерес. Не твърдим също така, че правителството подходи според стандартите за прозрачност. Просто казваме, че списъкът е пълен с разруха - а това, по една или друга причина, обществото не разбра. Твърдим също, че след скандала, бъдещето на тия имоти е точно като миналото - още разруха.

Примерът са Варна и регионът. Би трябвало край морето подобни имоти да са най-апетитни? Но не. Една сграда в самия център на Варна е пускана на търгове цели 7 пъти - не се явяват кандидати. След като 7 пъти частници не проявяват интерес, става ли тя за каквото и да е?! По подобен начин запада през годините и сграда в съседство. Трета общинската управа я иска по едно време, след което... спира да я иска. Бараки без земята отдолу, неползвани жп спирки, отдавна "оглозгани" горски кантони... - ето това се продава, дори на терени край самия бряг.

Ако има щастливи след развръзката на скандала хора, нека почерпят!

Във видеото на Диян Божидаров и оператора Георги Кръстев ще видите и чуете за още от съпътстващия темата популизъм. Ще разберете защо в крайна сметка държавата тръгва да продава такива имоти.