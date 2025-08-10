Медия без
Планът за приватизация на 4400 държавни имота скара президента и МС

Правителството на Борисов и Пеевски стяга най-големия грабеж от 90-години, заяви Румен Радев

10 Авг. 2025Обновена
Президентът обяви, че връща спорните законови поправки в Закона за държавната собственост и се надява след ваканцията депутатите да се поправят.
Фейсбук страница на президентството
Президентът обяви, че връща спорните законови поправки в Закона за държавната собственост и се надява след ваканцията депутатите да се поправят.

„Правителството на Пеевски и Борисов се готви да разпродава държавни имоти – някои тук, други по държавната граница. Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам. Това са 4400 държавни имота. Неслучайно прокараха промените в Закона за държавната собственост в навечерието на отпуските“, коментира президентът Румен Радев на брифинг във Варна. Той избра неделното си посещение в морската столица, за да обяви, че отказва да подпише указ за въпросните промени. 

"Наложих вето и очаквам депутатите да го осмислят“, посочи държавният глава. Ни в клин, ни в ръкав президентът нарочи "бързането с еврото"  за лошото състояние на бюджета, което принуждавало управляващите да търсят пари и да "разпродават държавата". "Една грешка води до друга грешка", обясни Радев. После уточни, че "от тези сделки ще се облажи клиентелата на новата сглобка, а ще обеднеят всички българи, ще пострада и природата". Би трябвало икономическите съветници да му обяснят, че въвеждането на еврото няма нищо общо с неволите на хазната и че проблемите с бюджета са резултат от лошо планиране, неоправдани и популистки разходи и невъзможни за събиране приходи.

Президентът продължава да мълчи за друга сделка, която също бе наречена "грабеж", при това "грабежът на века" - договора на "Булгаргаз" с турската "Боташ", който струва милиарди на българските данъкоплатци.

 

Светкавично

Кабинет "Желязков" реагира скоростно на обвиненията на държавния глава със следната "позиция":

"На вниманието на тези, които тепърва започват и онези които продължават политически да злоупотребяват с Програмата за упражняване на правата върху държавни имоти  предприятия, Правителствената информационна служба припомня, че същата е приета на 08.05.2025 г.".  Основна задача на Програмата е да систематизира държавни имоти с отпаднала необходимост, при управлението на които се акумулират загуби. изразяваща се в ангажирането на средства за опазването и поддържането им, както и в липса на приходи. 

"Поради злонамереност и желание за поредна атака срещу коалиционното правителство, Министерският съвет реши да предложи на Народното събрание да одобри Програмата. С цел да бъдат избегнати всякакви допълнителни спекулации публикуваме писмото, с което решението на МС от 07.08.2025г. е изпратено до Народното събрание", посочват още от МС.

 

Списъкът с "излишните"   

След като Боян Юруков извади огромния списък за бързо разпродаване, правителството бе залято от критики. На 6 август то се поправи и обяви, че ще предложи Програмата за упражняване правата върху имоти, собствепност на държавата и на държавни предприятия, да бъде одобрена от Народното събрание. Освен това кабинетът "Желязков" реши да призове депутати да му заранят да продава, докато не одобрят списъка с имоти, които попадат в графата "Отпаднала необходимост".

Правителството обясни, че се "самоограничава", за да пресече спекулараци и лъжи по темата. 

 

Блокираните поправки 

Промените в Закона за държавната собственост, върнати за ново разглеждане от президента, бяха приети на 31 юли с гласовете на ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ" и двама нечленуващи в парламентарна група депутати. Останалите политически сили – „Продължаваме промяната-Демократична България“, „Възраждане“, „Алианс за права и свободи“, „Морал, единство, чест“ и "Величие" не участваха в гласуването.

Това беше последният законопроект, гласуван преди народните избраници да излязат в лятна ваканция.

Според одобрените текстове обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50% държавно участие в капитала, както и обекти, ще се продават чрез електронен търг. Предвижда се извършването на разпоредителните действия по продажба и замяна на имоти-частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната, да се осъществява чрез областните управители по местонахождение на имотите или чрез министъра на регионалното развитие - съответно от Агенцията за публичните предприятия и контрол.

