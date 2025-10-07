Законът допуска и граждански арест на Сарафов

Това, че министърът на правосъдието Георги Георгиев и премиерът Росен Желязков се появиха на международен форум, редом до Борислав Сарафов, за когото върховният съд постанови, че няма легитимност като и.ф. главен прокурор означава, че не живеем в правова държава, че за премиера и джуджетата около него законът, решението на съда и върховенството на правото нямат абсолютно никакво значение.

Това коментира в предаването "(О)позиция" на "Сега" адвокат Михаил Екимджиев. Според него дали след 21 юли Сарафов е и.ф. главен прокурор се установява лесно и само на базата на закона, който е в сила от 21 януари т.г. и казва, че никой не може да е и.ф. главен прокурор и председател на върховен съд повече от 6 месеца.

"Законът е ясен, той няма нужда от никакво тълкуване и от него автоматично следва, че след 21 юли Борислав Сарафов е един самозванец и че когато се прави на изпълняващ функциите главен прокурор, системно, при условията на продължавано престъпление, осъществява състава на член 274, алинея първа от Наказателния кодекс, който забранява самозванци да изпълняват функции, да извършват действия в компетентността на длъжностни лица", посочи Екимджиев. И сравни поведението на Сарафов с това на "бандити, които нахлузват полицейски униформи или използват катаджийски палки за осъществяване на замислените престъпления".

Сарафов поставя цялата прокуратура извън закона, смята Екимджиев. "Той я превръща в една диверсионна група, която руинира основите на правовата държава и на законността", допълни адвокатът.

Той смята, че тълкуването, че разпорежданията на върховния съд, че Сарафов няма легитимност като и.ф. главен прокурор, се отнасят само за конкретните две дела, по които са постановени, е "перверзно формалистично разсъждение, което не държи сметка за конкретиката на фактите".

"След като Борисов Сарафов не е изпълняващ функциите главен прокурор, това означава, че всеки редови прокурор от Софийската градска прокуратура може да образува наказателно производство срещу него и дори да го арестува, примерно по коридорите на Съдебната палата, защото там е най-удобно, за престъпление по член 274, ал. 1 от НС. Призовавам колегите там, ако наистина има истински прокурори, да го направят", каза Екимджиев. И продължи, че понеже това престъпление се извършва системно, пред очите на всички, може да бъде извършен граждански арест на Сарафов. Той обясни, че законът допуска, когато пред очите ни се върши престъпление, престъпникът да бъде задържан до неговия арест от легитимните институции.

