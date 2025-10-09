Медия без
Всички са против идеята за изолиране на Радев за две години

Румен Христов от СДС смята, че президентът трябва да се оттегли временно от политиката след края на президентския мандат

Днес, 07:44
Румен Христов
БГНЕС
Румен Христов

Малка препирня се породи между депутати от управляващото мнозинство вчера заради президента Румен Радев.

В коментар пред журналисти в парламента Румен Христов – лидерът на СДС, който е коалиционен партньор на ГЕРБ от години, е изразил недоволство от атаките на държавния глава срещу правителството и е предложил Радев да се оттегли от политическия живот за период от 2 години след изтичането на мандата му през 2026 г.

"Станаха много дълги неговите изказвания и много чести. Второ - смятам, че България има нужда от редовно правителство, което да спомогне по-лесно да влезем в еврозоната. Президентът от сутрин до вечер се опитва да свали, ако мога така да се изразя, това правителство. И от тази гледна точка се разфокусира и не си извършва неговите основни задължения като президент. Давам пример, какъвто е характерен във всички демократични държави - ЕС, САЩ, Канада и т.н. - "cooling-off period", тоест период на охлаждане, забрана държавният глава да се занимава с политика година и половина - две след напускането на поста", казал е Христов, цитиран от БНР.

Той допълва, че това е негово лично мнение. Лидерът на СДС обаче е зам.-председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС и трудно може да се приеме, че говори единствено от свое име.

Малко по-късно зам.-шефът на групата на БСП Кирил Добрев разкритикува изявлението на Христов. "Звучи ми сталинистки – има човек, има проблем; няма човек, няма проблем. Къде отиде демокрацията в абревиатурата СДС?", реторично попита червеният депутат. Той цитира Коституцията, че всеки български гражданин има правото да избира и да бъде избиран.

Що се отнася до говоренето за бъдещ партиен проект на Румен Радев, Добрев напомни, че това се обсъжда от години. "Дали ще направи партия или не, зависи единствено и само от него", заключи той.

"Навремето правеха закон - кмет да не може да бъде лидер на партия. Целта беше аз да не мога да направя ГЕРБ и какво се случи? Обратното. Така че предполагам Румен Христов нещо такова си е мислел, но това е най-голямата глупост, която може да си помисли някой", смята Бойко Борисов.

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски каза, че ще бъде против президентът да не си направи партия.

"Румен Радев да излиза да си прави партията с Копринката и Узунов, с всички търгаши и с всички пари които заграби от българските граждани последните 5 години. Искам го на терена", посочи Пеевски.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев пък смята, че Румен Христов трябва да си почине. "Той в момента е като вестоносец на един умрял субект - СДС", каза той. 

