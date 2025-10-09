Всички са против идеята за изолиране на Радев за две години

Малка препирня се породи между депутати от управляващото мнозинство вчера заради президента Румен Радев.

В коментар пред журналисти в парламента Румен Христов – лидерът на СДС, който е коалиционен партньор на ГЕРБ от години, е изразил недоволство от атаките на държавния глава срещу правителството и е предложил Радев да се оттегли от политическия живот за период от 2 години след изтичането на мандата му през 2026 г.

"Станаха много дълги неговите изказвания и много чести. Второ - смятам, че България има нужда от редовно правителство, което да спомогне по-лесно да влезем в еврозоната. Президентът от сутрин до вечер се опитва да свали, ако мога така да се изразя, това правителство. И от тази гледна точка се разфокусира и не си извършва неговите основни задължения като президент. Давам пример, какъвто е характерен във всички демократични държави - ЕС, САЩ, Канада и т.н. - "cooling-off period", тоест период на охлаждане, забрана държавният глава да се занимава с политика година и половина - две след напускането на поста", казал е Христов, цитиран от БНР.

Той допълва, че това е негово лично мнение. Лидерът на СДС обаче е зам.-председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС и трудно може да се приеме, че говори единствено от свое име.

Малко по-късно зам.-шефът на групата на БСП Кирил Добрев разкритикува изявлението на Христов. "Звучи ми сталинистки – има човек, има проблем; няма човек, няма проблем. Къде отиде демокрацията в абревиатурата СДС?", реторично попита червеният депутат. Той цитира Коституцията, че всеки български гражданин има правото да избира и да бъде избиран.

Що се отнася до говоренето за бъдещ партиен проект на Румен Радев, Добрев напомни, че това се обсъжда от години. "Дали ще направи партия или не, зависи единствено и само от него", заключи той.

"Навремето правеха закон - кмет да не може да бъде лидер на партия. Целта беше аз да не мога да направя ГЕРБ и какво се случи? Обратното. Така че предполагам Румен Христов нещо такова си е мислел, но това е най-голямата глупост, която може да си помисли някой", смята Бойко Борисов.

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски каза, че ще бъде против президентът да не си направи партия.

"Румен Радев да излиза да си прави партията с Копринката и Узунов, с всички търгаши и с всички пари които заграби от българските граждани последните 5 години. Искам го на терена", посочи Пеевски.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев пък смята, че Румен Христов трябва да си почине. "Той в момента е като вестоносец на един умрял субект - СДС", каза той.