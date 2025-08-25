Радев и кабинетът обърнаха службите на "Плод-зеленчук"

"Санкционирани за корупция политици извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат институцията в своя бухалка. Правят го чрез номинация, за която искат да издам указ. Нека ме чуят ясно - няма да стане". С тези патетични думи президентът Румен Радев даде да се разбере, че няма да подпише указ за назначаването сегашния временен председател на ДАНС Деньо Денев за титуляр. Този път той не вдигна юмрук и не призова "Мутри, вън", както през лятото на 2020 г., но посланието бе същото. Макар че за пет години Радев не успя да изпълни нито едно от обещанията си от онова революционно лято - нито статуквото е разбито, нито е сложен край на беззаконието, несправедливостта и корупцията. Бойко Борисов и Делян Пеевски не само не са история, но са по-силни от всякога. А през половината от тези пет години управляваше Радев чрез своите служебни правителства.

Така че

битката отново не е срещу, а за задкулисието

- кой да го управлява чрез спецслужбите. И не е случайно, че първото по-сериозно изригване на президента бе точно след махането на шефа на ДАНС Пламен Тончев, който бе пратен за председател на Комисията по досиетата.

Пламен Тончев зае поста председател на ДАНС през май 2021 г., когато предсрочно бяха прекратени пълномощията на предходния ръководител на агенцията Димитър Георгиев. Това стана по предложение на един от служебните кабинети на Радев. Преди изтичането на мандата му през април 2023 г. Министерският съвет прие решение, с което предложи на президента Румен Радев да го преназначи на същата длъжност до 2028 г.

"Отстраняването на Пламен Тончев е само етап от похода срещу демокрацията. Целта е много ясна - овладяване на службите, за да се прикрият кражбите, за да бъдат използвани като бухалка срещу неудобните”, каза преди няколко седмици Радев. Но изненадващо не се заинати и бързо подписа за освобождаването на Тончев.

Още тогава стана ясно, че

играта е по-дългосрочна и комплексна.

Тя ще е за всяко назначение, което зависи от подписа на Радев. Но едва ли някой е предполагал, че ще се стигне до такава грозна и открита търговия.

Правителството предложи за нов мандат един от най-доверените хора на Радев - шефа на Националната служба за охрана Емил Тонев. Премиерът Росен Желязков обаче предупреди, че МС ще изпълни ангажимента да пусне процедурата, "воден от разбирането за партниране с останалите институции по отношение на конституционно установените задължения, когато става въпрос за военизирана структура на НСО, която е част от въоръжените сили и от правомощията на президента като върховен главнокомандващ". И даде да се разбере, че чака ответен жест за предложенията за главен секретар на МВР и шеф на ДАНС. Радев светкавично издаде указ за ген. Тонев за шеф на НСО, а няколко дни по-късно подписа и указ за назначаването на Мирослав Рашков за титулярен главен секретар на МВР.

Очевидно кадровата сделка бе изпълнена на 50%.

И започна нова търговия. Президентът твърдо отказа да назначи за шеф на ДАНС Деньо Денев, който му беше предложен от правителството. Тук той получи косвена подкрепа от депутата от ПП-ДБ и съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев. "ДПС-НН поема контрол над ДАНС, като заменя директорите на ключови позиции с хора от кръга на Пеевски. Формират се екипи, лоялни на назначения от Пеевски директор, а останалите служители са премествани или принуждавани да напуснат. След уволнението на бившия директор на "Човешки ресурси" е съставен списък с 400 служители в пенсионна възраст, които да бъдат пенсионирани", написа във "Фейсбук" Мирчев. Според него "работата по основните направления е спряна, а действията се изпълняват само по указания на Пеевски". Руската агентура не се засяга, за да се избегне конфликт с местни интереси, свързани с комисионни от руския нефт. "Планът на Пеевски - отстраняват се непослушните и тези пред пенсия, за да се осигурят свободни места за лоялните на "голямото момче", които да бъдат важна част от тоталното превземане на контраразузнаването ни", твърди депутатът.

Срещу Деньо Денев като шеф на ДАНС се изказа преди това и вече бившият съпредседател на ПП-ДБ Кирил Петков: "Дуетът Пеевски-Борисов бавно и методично се опитва да установи двуглава диктатура в България. ДАНС е особено важна за подслушването на опозицията и гражданите. Сега, в поредния опит за овладяване на институциите, двуглавата диктатура иска да инсталира за шеф на ДАНС Деньо Денев, човек доказал своята 100% лоялност към Пеевски-Борисов, като скалъпи доклада срещу машинното гласуване и реално премахна машинното гласуване за местния вот през 2023 г. Не че настоящият шеф на ДАНС не е компрометиран, но не е 100% човек на дуета".

Президентът повтори същите аргументи. Всичко щеше да е кристално ясно, а позицията на Радев - пределно чиста, ако

той не беше показал двоен стандарт.

Защото главният секретар на МВР Мирослав Рашков също е човек на Пеевски, но указът за неговото назначаване бе подписан без особени изявления. А става дума за най-висшия професионален пост в МВР, за място, през което минава огромна оперативна информация, която може да бъде ползвана по много начини. Кариерата на Мирослав Рашков започна да се развива главоломно през 2013 г., точно когато Пеевски стана за кратко шеф на ДАНС. Тогава от началник група в РПУ-Горна Оряховица той стана шеф на специално създадения отдел към дирекцията в полицията за борба с престъпленията във финансовата и кредитната система. После се издигна до шеф на икономическата полиция, откъде бе понижен в редови оперативен работник в СДВР по собствено желание, след критика от тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров.

За това Радев нищо не казва. Само лаконично обяснява: „Отговорността за качеството на работата на Мирослав Рашков и неговата политическа безпристрастност лежи изцяло върху правителството“.

И логично възниква въпросът защо този много смел президент, който дори върна служебен кабинет, за да не остане човекът на Пеевски Калин Стоянов вътрешен министър, сега без проблеми назначи един от най-верните хора на същия този бивш вътрешен министър и настоящ депутат на Пеевски. Още по-странна изглежда ситуацията, при която президентът оставя без никакъв патетичен коментар фактът, че нито един от хората на Калин Стоянов, които са на ключови места в МВР не беше пипнат. Нещо повече - много от отстранените се връщат на бял кон и оглавяват ключови дирекции.

Не сме чули дума от Радев и за шефа и работата на Комисията за противодействие на корупцията, за това редно ли е Борислав Сарафов да продължава да изпълнява функциите на главен прокурор, за всички овладяни от управляващите и особено от Пеевски регулатори.

Те нямат празен кадрови ход, но Радев оглушително мълчи

Защото за него очевидно са важни армията и секторът за сигурност. Той беше готов за бой, докато не беше назначен за шеф на Военновъздушните сили неговият приятел Николай Русев. Мълчи за назначенията в сектор сигурност, направени от неговите служебни кабинети - Бисер Борисов ръководи Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО), Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) се управлява от Антоан Гечев, а Служба „Военна информация“ – военното разузнаване, е с директор ген. Венелин Велев. Очевидно Радев не иска да се раздели с нито един от тях. И ако за назначението на Емил Тонев и освобождаването на Пламен Тончев вдигна такъв шум, то какво ли ще стане, ако някой посегне на другите.

Президентът вече даде да се разбере, че е готов да търгува с посланиците, които също зависят от неговия подпис. И че му е особено важен постът на посланик на България в САЩ. Да видими и колко негови хора и секретари ще получат посланически назначения.

Едно обаче е сигурно - на правителството и на държавния глава не им прави чест, че търгуват махленски държавата като цяло и службите в частност. Но те кога ли са имали чест и достойнство?