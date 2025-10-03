Управляващите нанесоха нов удар на Радев

С гласовете на управляващото мнозинство днес в парламента бяха одобрени промени в Закона за НСО на второ четене, с които беше отнето правото на администрацията на президента Румен Радев да ползва транспорт от охранителната служба. Предложението дойде от ДПС-НН на Делян Пеевски, който отдавна враждува с държавния глава, и беше подкрепено от ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ, ИТН и независими депутати.

Дебатът по законопроекта по-скоро се фокусира върху фигурата на Пеевски, който се ползва с охрана от НСО и други специализирани служби. От ДБ бяха предложили от закона да отпадне възможността депутати да разполагат с държавни бодигардове, точно за да лишат лидера на ДПС-НН от тази привилегия. "15 души от баретите охраняват голямото Д, както е известен Делян Пеевски ... Той ангажира същия ресурс, колкото цялата президентска администрация", твърдеше единият от лидерите на ДБ Ивайло Мирчев. А колегата му Божидар Божанов даде самия себе си като пример за това как трябва да се движат депутатите. "Аз днес в дъжда дойдох на работа пеша", каза той.

Депутатите на Пеевски реагираха на тези твърдения като повториха вчерашните обвинения на управляващите срещу ДБ в предателство заради гласуването в ПАСЕ. "Има ли нещо общо Сорос с това или няма?", гръмко попита Хамид Хамид от ДПС-НН от парламентарната трибуна. А съпартиецът му Йордан Цонев заяви: "Предпочитам да съм депутат на ДПС-НН на Пеевски, отколкото маша на Сорос и Прокопиев."

Златан Златанов от "Възраждане" определи законовите промени като "удар по президентската институция". Той посочи, че не става ясно какви транспортни средства ще ползва президентската администрация от тук нататък, което поставя служителите й в риск.

Управляващите отрекоха, че създават опасности за държавния глава, както и че въобще взимат нещо от него. "Никой не отнема нищо на президента на републиката. Никой не сваля охраната от НСО на президента. Никой не взема колите на президента ... С този законопроект се премахва възможността достойни офицери да бъдат таксиметрови шофьори на администрацията", обяви Маноил Манев от ГЕРБ-СДС.

Управляващите отхвърлиха предложенията на ДБ да отпадне охраната за депутати от НСО. Така запазиха охраната на Пеевски.