Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Управляващите нанесоха нов удар на Радев

Управляващите отнеха колите на НСО, с които се возеха президентските служители

Днес, 17:51
Според Маноил Манев от ГЕРБ-СДС, който оглавява парламентарната вътрешна комисия, законът единствено "премахва възможността достойни офицери да бъдат таксиметрови шофьори на администрацията".
БГНЕС
Според Маноил Манев от ГЕРБ-СДС, който оглавява парламентарната вътрешна комисия, законът единствено "премахва възможността достойни офицери да бъдат таксиметрови шофьори на администрацията".

С гласовете на управляващото мнозинство днес в парламента бяха одобрени промени в Закона за НСО на второ четене, с които беше отнето правото на администрацията на президента Румен Радев да ползва транспорт от охранителната служба. Предложението дойде от ДПС-НН на Делян Пеевски, който отдавна враждува с държавния глава, и беше подкрепено от ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ, ИТН и независими депутати.

Дебатът по законопроекта по-скоро се фокусира върху фигурата на Пеевски, който се ползва с охрана от НСО и други специализирани служби. От ДБ бяха предложили от закона да отпадне възможността депутати да разполагат с държавни бодигардове, точно за да лишат лидера на ДПС-НН от тази привилегия. "15 души от баретите охраняват голямото Д, както е известен Делян Пеевски ... Той ангажира същия ресурс, колкото цялата президентска администрация", твърдеше единият от лидерите на ДБ Ивайло Мирчев. А колегата му Божидар Божанов даде самия себе си като пример за това как трябва да се движат депутатите. "Аз днес в дъжда дойдох на работа пеша", каза той.

Депутатите на Пеевски реагираха на тези твърдения като повториха вчерашните обвинения на управляващите срещу ДБ в предателство заради гласуването в ПАСЕ. "Има ли нещо общо Сорос с това или няма?", гръмко попита Хамид Хамид от ДПС-НН от парламентарната трибуна. А съпартиецът му Йордан Цонев заяви: "Предпочитам да съм депутат на ДПС-НН на Пеевски, отколкото маша на Сорос и Прокопиев."

Златан Златанов от "Възраждане" определи законовите промени като "удар по президентската институция". Той посочи, че не става ясно какви транспортни средства ще ползва президентската администрация от тук нататък, което поставя служителите й в риск.

Управляващите отрекоха, че създават опасности за държавния глава, както и че въобще взимат нещо от него. "Никой не отнема нищо на президента на републиката. Никой не сваля охраната от НСО на президента. Никой не взема колите на президента ... С този законопроект се премахва възможността достойни офицери да бъдат таксиметрови шофьори на администрацията", обяви Маноил Манев от ГЕРБ-СДС.

Управляващите отхвърлиха предложенията на ДБ да отпадне охраната за депутати от НСО. Така запазиха охраната на Пеевски.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

НСО, Закон за НСО, Румен Радев

Още новини по темата

Обезоръженият Радев чака избори
03 Окт. 2025

Управляващите набързо лишиха Радев от влияние над ДАНС

02 Окт. 2025

Борисов: Аз пускам министрите при Радев, но те не искат да ходят
27 Септ. 2025

Борисов критикува премиера Желязков за транзита на газ

26 Септ. 2025

Служителите на Румен Радев останаха без коли от НСО
18 Септ. 2025

Управляващите отнемат контрола на Радев върху ДАНС
17 Септ. 2025

Радев и кабинетът обърнаха службите на "Плод-зеленчук"
04 Септ. 2025

Президентът отказа да подпише указ за нов шеф на ДАНС
30 Авг. 2025

Радев и Борисов си приписват инвестицията на "Райнметал"
25 Авг. 2025

Радев светкавично издаде указ за нов мандат на шефа на НСО
20 Авг. 2025

Кортежът ми е по-голям от кортежа ти
20 Авг. 2025

Калин Стоянов: Президентът е превърнал НСО в таксиметрова фирма
18 Авг. 2025

Борисов: Радев, ПП и Пеевски действат в синхрон
15 Авг. 2025

Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
12 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Обезоръженият Радев чака избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар