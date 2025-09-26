Борисов критикува премиера Желязков за транзита на газ

След два дни мълчание Бойко Борисов внезапно се сети да коментира новината за прекратяването на транзита на руски газ догодина. Тогава от Ню Йорк я съобщи Росен Желязков.

"Вместо с Турция да работим заедно, ние сега предварително отиваме с изсулени гащи да се договаряме с тях", каза Борисов. Вероятно има предвид, че когато България спре транзита на руски газ за Сърбия, Унгария и Словакия, остава без козове за преговори с Турция.

Според герберския лидер договорът с турската енергийна компания "Боташ" ни тежи като ''воденичен камък''. "От 1 януари руският втечнен газ ще спре за Европа. От 1 януари, доколкото съм запознат, и тръбният ще спре. Сега е моментът, в който държавите трябва да направят дългосрочни договори за втечнен газ", каза още Борисов.

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви днес, че страната му ще продължи да се снабдява с изкопаеми горива от Русия въпреки позицията на американския президент Доналд Тръмп, предадоха Асошиейтед прес и БТА.

Орбан посочи, че вече е информирал своя съюзник Тръмп, че отказът от руската енергия би бил „катастрофа“ за унгарската икономика. „Казах на американския президент, че ако Унгария бъде отрязана от руския петрол и природен газ, веднага - в рамките на минута, икономическите показатели ще спаднат с 4%. Това означава, че унгарската икономика ще бъде на колене“, заяви той в ефира на унгарското национално радио.

Унгария е една от малкото европейски държави, които продължават да купуват руски петрол и газ след началото на войната в Украйна. По-рано този месец Тръмп призова всички страни от НАТО, включително Унгария, да спрат вноса на руски енергоносители, твърдейки, че това би ускорило края на войната.

Будапеща обаче твърди, че географските и инфраструктурните ограничения правят преминаването към западни доставчици почти невъзможно. Чехия, която е в същия географски регион и също е без излаз на море, успя да прекрати изцяло вноса на руски петрол. Словакия, която граничи с Унгария, продължава да разчита на него, отбелязва АП.

Лидерът на ГЕРБ втори ден поред използва отсъствието на Желязков от страната, за да го критикува. Вчера се заяде с него за водната криза в Плевен и че не е пратил там отговорните министри. От Ню Йорк Желязков отговори, че правителството отговаря не само за Плевен и че и там ще идат министри.

Иначе войната между "Дондуков" 2 и управляващите продължи и днес. Като плод на лошо възпитание определи лидерът на ГЕРБ вчерашното изказване на президента Румен Радев по адрес на Борисов и шефа на ДПС-НН Делян Пеевски.

Припомняме, че вчера в Стара Загора държавният глава нарече лидера на ГЕРБ "обслужващ персонал и шут" на Пеевски. ''Да склониш да бъдеш негова бухалка в държавния апарат, да загърбиш достойнството и името си под съблазънта на моркова и страха от тоягата", каза Радев. И призова да се издигне стена срещу водача на Новото начало.

"Лошо възпитание! Ако е държавен глава, така не може да говори. Ако е партиен лидер и се приравнява с МЕЧ и "Величие", може", отвърна обиден Борисов. И се скара на парламентарните журналисти да не му задават въпроси, свързани не с президента Радев, а с "партийния лидер Радев". "Аз президент нямам. Имам партиен лидер, който използва всяко мероприятие, за да говори срещу правителството. Нищо ново не е казал. Ако е казал нещо ново за "Боташ", за този 1.5 млн., който отива за Турция от българските лекари, учители, военни ли да го вземем? Тези стотици милиони, близо милиард, от кои сектори да ги вземем? Той мисли така за мен, но аз за "пътя на Копринката" мога да говоря много повече", заяви Борисов. На подкана от страна на парламентарен журналист да каже за "пътя на Копринката", Борисов отвърна: "Не искам точно пък на вас да кажа". Изразът бе роден преди години от самия Борисов по повод на секретаря по вътрешната политика на Радев Николай Копринков.

На въпрос дали ГЕРБ имат готова кандидатура за президент, Борисов каза лаконично, че когато дойде времето, ще стана ясно.

За пореден път Борисов повтори, че правителството е нестабилно и е ''направено, защото след 8 избора държавата беше в тежък катаклизъм заради Радев и неговите хора". Лидерът на ГЕРБ обаче напомни и че според социологическите проучвания партията му би била първа политическа сила при евентуални избори. ''Вчера гледах социологията, онзи ден гледах социологията - втората и третата (партии - б.а.) заедно имат колкото мен", заяви Борисов.

Отговорът на президента Румен Радев не закъсня. ''Какво съм виновен, че г-н Борисов не е премиер, какво съм виновен, че през годините той допусна да стане ужасно зависим от г-н Пеевски, не само политически'', написа президентът във Фейсбук.

Радев обори и обвиненията, че не работи с правителството, като твърди, че е разговарял с министрите и премиера по повод организирането на кръгла маса за бизнеса, но, по думите му, те получили забрана от Борисов да присъстват на събитието. ''Дори да са обявили, че ще присъстват, появя ли се някъде, те се разбягват като пилци неговите министри, именно по указания на г-н Борисов. Аз отивам да им върша работа в Япония, да сключа след десетилетия декларация за стратегическо партньорство с премиера на Япония, нито един министър", пише Радев.

Накрая Радев призова лидера на ГЕРБ ''да направи така, че чувалите с парите от магистрала "Хемус" да се върнат'', след което иронично каза, че Борисов ''ръководеше изграждането на магистралите, беше нашият голям строител, той лично контролираше всеки ден, той определяше парите''. ''Тези чували той трябва да знае къде са. Нека направи така, че парите да се върнат, ще му бъда много благодарен'', казва президентът.