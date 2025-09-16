Пеевски: Правителството може да разчита на нас

Правителството и институциите могат и трябва да разчитат на нашата подкрепа, докато работят в полза на държавата и хората - това се казва в официално прессъобщение от лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

"С цялата отговорност за това, че стабилността и сигурността на държавата в изпълненото с напрежение съвремие, силата и мощта на държавниците се мери не с организираните протести и пропагандни кампании, а с умението им да защитават и отстояват институциите, които гарантират нормалността и спокойствието на хората", допълва Пеевски в навечерието на утрешните дебати по вота на недоверие, който внесоха ПП-ДБ срещу правителството на Росен Желязков.

"Разрушителното поведение на опозицията в българския парламент, на все още президента и неговата клика, както и охранените соросоидни фигуранти, неолиберални активисти и обикновени тарикати ескалира в последните дни до нива, които налагат един много ясен и категоричен отговор от подкрепящото редовно избраното българско правителство мнозинство в парламента. Това се казва още в официално прессъобщение на Пеевски.

"Пеевски тази сутрин пак се изкара „защитник на народа“ срещу „фалшивите спасители“. Но няма по-голям символ на завладяната държава от самия него", коментира съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. По-рано лидерът на ДПС-Ново начало заяви че правителството може да разчита на подкрепа, докато работи за хората, и нападна ПП-ДБ. Мирчев отговори на Пеевски: Всичко в неговата политическа кариера е задкулисие, зависимости и контрол – върху институции, върху медии, върху държавата.