ДПС-НН проникна и сред феновете на конни надбягвания

Партията на Делян Пеевски "ДПС-Ново начало" избира все по-необичайни и агресивни методи за привличане на привърженици.

Пореден пример са конните надбягвания, които ще се проведат на хиподрума в Шумен в събота (25 октомври). Официално организатори са Община Шумен и държавният конезавод "Кабиюк", откриването ще е с реч на шуменския кмет Христо Христов, ще присъстват депутати. Част от наградите обаче изведнъж получиха името на "ДПС-Ново начало".

Всъщност състезанието не е под егидата нито на федерацията ни по конен спорт, нито на Националната комисия за български конни надбягвания. То е частна проява за 3-годишни жребци и се организира от известни в бранша коневъди и треньори от Шуменска, Разградска и Русенска области.

Дербито ще е от 7 гари (гонки), от които 6 с коне от чистокръвна английска порода и една с коне от чистокръвна арабска порода. И тук вече влиза "Новото начало". Партията на санкционирания от САЩ и Великобритания за корупция по глобалния закон "Магнитски" Делян Пеевски, обявява, че ще раздава парични награди за три от гарите, съобщава сайтът zaistinata.

Трите награди дори са наречени на партията: „Голям спринтьорски приз „Ново начало“, „Голям приз „Ново начало“ и „Голям републикански приз „Дерби - Ново начало“, като наградният им фонд (първите две носят по 3000 лв., а големият приз - 5000) е публикуван на страницата във "Фейсбук" на ДПС-Област Шумен:

Дългогодишни служители на конезавода "Кабиюк" изразяват недоволство от вкарването на политика в конните надбягвания. „Това е държавно предприятие, а съорганизатор е Община Шумен, какво търсят партии в състезанията?“, възмущават се и хора, свързани с конния спорт, като припомнят, че традиционно гонките досега са били обявявани просто като като първа гара, втора гара и т.н.

От община Шумен научават за учредените призове „Ново начало“ от въпросите на „За истината“ и изразяват недоумение. Директорът на „Кабиюк“ Мартин Маринов, който ще е сред официалните лица, в първия момент също е бил учуден, а след това предположил, че ДСП-НН е вкарана в състезанието от общината.

Не знам, не чух, не видях

По-късно, след разговори с колегите си в конезавода, Маринов пояснява, че това е частно състезание и не знае защо и как организаторите са определили да се наименуват гарите.

„Като собственици на имота ние само предоставяме терена (хиподрума) да направят състезанието. Как са си решили проблема, това не знам. Те са си уговорили спонсорите. „Кабиюк" е емблема в коневъдството, затова когато те (инициаторите) дойдоха при мен с идеята да ползват терена, ние приехме. Община Шумен беше помолена да помогне с почистването и кметът също се отзова", казва Маринов, но добавя, че е „щекотлива тема“ да се политизират конните надбягвания, „не само за тази, а за която и да е партия“.

Шефът на конезавода посочва още, че един от организаторите – Левент Незиров, е земеделец и коневъд и един от най-изявените треньори от кубратското село Севар. И добавя, че „дербито е най-чаканото състезание в този спорт“, а организаторите „явно така са си спонсорирали разходите“.

Около участието на "Кабиюк" има и друга връзка. Запознати с кадровите промени из Шуменско прогнозират, че след като ДПС-НН се появи и в държавния конезавод, не се очаква смяна на директора Маринов.

През август 2025 г. правителството реши да се увеличи съставът на УС на "Кабиюк" от 3-ма на 5-ма души, но те все още са само Маринов, Златка Възелова и Милен Полименов. В Шумен считат, че бившият кмет и настоящ депутат и областен председател на ГЕРБ Любомир Христов иска да вкара свои хора. Активисти на ГЕРБ твърдят, че „сега конезаводът е под влиянието на Илтер Бейзатов, с когото Христов от години е в конфликт, а и Бейзатов май е започнал да работи за Пеевски“. И, за да „възстанови“ равновесието в управлението на конезавода, Христов искал да предложи в УС верни съпартийци. Само че и до днес няма нови назначения в управата.

Община Шумен, чийто кмет Христо Христов бе издигнат на местните избори от "БСП за България", категорично отрича да има нещо общо с появата на „Ново начало“ в конните надбягвания на 25 октомври.

ДПС-НН отдавна навлезе в кушиите из Делиормана

Това не е първият случай, в който ДПС-НН се обвързва с конните надбягвания из Делиормана. На името на партията бе наречен, например, големият приз на кушията по време на събора на каолиновското село Климент на 3 август.

Тогава селото се превърна в трибуна за елита на ДПС-НН и събра депутати и кметове от партията на Пеевски. Кметът на Каолиново - Нида Ахмедов, който е зам. председател на ДПС-НН бе на специално издигнатите трибуни в обръжението на депутата Хамид Хамид, областните председатели на партията в Шумен и Разград, кметовете на "Новото начало" във Венец, Никола Козлево и Лозница, зам.-кмета на Шумен Бейнур Ахмед, зам.-кметовете на Разград и Нови пазар и т.н.

Три месеца по-рано, на 3 май, част от тези хора бяха и на конни надбягвания в с. Севар по случай празника на селото.

Впрочем, малко след кушията в Севар "ДПС-Ново начало" влезе и в управлението на Шумен, след като от 1 юни 2025 г. общинският партиен лидер Бейнур Ахмед (той после се появи на надбягванията в Климент) беше назначен за зам.-кмет по бюджет и финанси на областния град.