Пеевски се обяви за пълен мандат на кабинета "Желязков"

Това е станало на среща между лидера на ДПС-НН и премиера

Днес, 08:35
Делян Пеевски
Илияна Димитрова
Делян Пеевски

Тази сутрин водачът на ДПС-НН Делян Пеевски и премиерът Росен Желязков са провели среща. При разговора им Пеевски е потвърдил "позицията си за пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората", както съобщава пресцентърът на "Новото начало".

"Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки. За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България", казва още Пеевски по повод предстоящите днес разговори в коалиционния Съвет за съвместно управление (ССУ) на ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ и ИТН.

Миналата седмица лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов обяви, че присъединяването на Пеевски към управляващата коалиция е единственият вариант за парламентарно мнозинство. Алтернативата според него е нови предсрочни избори. Борисов възложи на премиера Желязков да проведе преговори с БСП-ОЛ и ИТН по въпроса. От "Позитано" 20 дадоха да се разбере, че са готови на всякакви варианти, за да бъде опазено общото им управление. А ИТН и лидерът му Слави Трифонов мълчат и досега.

Заради пренастройването на коалицията парламентът и правителството бяха умишлено блокирани от управляващите цялата минала седмица.

Очаквайте развитие.

