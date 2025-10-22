ГЕРБ и ДПС се разбраха за пълен мандат на правителството

Тази сутрин парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ДПС-НН са провели среща, водени от лидерите си Бойко Борисов и Делян Пеевски, на която са се разбрали, че заедно ще подкрепят правителството на Росен Желязков в пълния му 4-годишен мандат. За това съобщиха с кратки, идентични текстове двете политически сили във "Фейсбук".

Няма да се променя настоящата форма на подкрепа, при която ДПС-НН осигурява парламентарна поддръжка. Формацията на Делян Пеевски не желае министерски постове, нито да получи парламентарни комисии.

"Страните потвърдиха ангажимента си за спазване на договорената законодателна и управленска програма за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата. Заявена бе и политическа отговорност за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България", обобщава се в съобщенията.

Не се съобщава нищо за мненията по въпроса на БСП-ОЛ и ИТН, които са настоящите партньори на ГЕРБ-СДС в управляващата коалиция. Нито се казва дали договорката е съгласувана с коалиционния съвет на управляващите, който вчера заседава, но само колкото да обяви, че обсъжда бюджета и може да въведе принципа на ротационно председателство на парламента.

С коментар за развоя на събитията излезе пред парламентарни журналисти герберският водач, който призна, че другите две партии в управлението - ИТН и БСП - не са били съгласни с идеята за преформатиране на кабинета. Борисов обясни, че няма как държавният бюджет да се приеме с гласовете на сто души и затова е поканил Пеевски и хората му и ги е попитал при какви условия това правителство може да съществува. Коментарът на Борисов започна много нервно от негова страна, ядосан от въпросите на репортерите, той рязко се обърна и си тръгна. След 2 минути се върна по-спокоен и продължи.

Той не пропусна да се похвали, че е осигурил мнозинство, гарантирал е стабилност и е поел отговорност за управлението. "Наложи се аз да лидирам процеса и да се разбера с Делян за мнозинство. От "ДПС-Ново начало" дойдоха и разговаряхме. Без да искат нищо, те ще подкрепят правителството, както е било и досега. Отговорността за управлението си остава на ГЕРБ и на другите две партии в коалицията. Ще имаме поглед във всички министерства - всяка партия ще може да контролира и другите ведомства. Искаме механизмът на правителството да работи по-добре. Отново гарантирах стабилност на кабинета и поех отговорност за управлението", каза Борисов.

Вчера стана ясно, че по време на преговорите в рамките на управляващата коалиция ИТН и ГЕРБ са повдигнали въпроса за ротационен председател на парламента. От ГЕРБ се застъпват за Рая Назарян, а идеята е всяка година парламентът да се оглавява от представител на една от партиите в мнозинството.

И с декларация от парламентарната трибуна, и пред журналисти ПП-ДБ говориха за това, че ГЕРБ и ДПС са вече една партия, че Борисов се е "пенсионирал", а Пеевски еднолично управлява България. "След като казаха, че ще преформатират всичко, се оказа, че нещо ще въртят", обобщи съпредседателят на ПП-ДБ Асен Василев.

Другият съпредседател в ПП-ДБ Ивайло Мирчев пък припомни, че обединението има план за "отпор на завладяната държава". Планът, който се намира на сайта на "Да, България", включва десет точки за отпор и противопоставяне на завладяната държава, сред които са и действия за изваждане на Пеевски и задкулисието от управлението на България. Божидар Божанов пък посочи, че от ПП-ДБ са внесли изменения в Закона за съдебната власт. "Целта е да се променят правилата и след това да преминем към избор на нов ВСС. Това е единственият начин Пеевски да бъде изваден от съдебната власт", добави той. В декларация от парламентарната трибуна Божанов прочете, че "новината след гръмките театрални пози на Борисов се сви до дребен фейсбук статус от

партийната страница на ГЕРБ за евентуална ротация на председатели на парламента „когато се разберат“ и унизителна снимка на сливането на ГЕРБ и новото начало от тази сутрин".

Още мерки за възпиране на участието на санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на ДПС-НН предложиха от "Възраждане". Те ще изработят и внесат законодателни промени, с които да се забрани на лица, санкционирани по ''Магнитски'', да заемат каквито и да било държавни или партийни позиции в България. Лидерът на националистите Костадин Костадинов каза, че се е смял на съобщението, че ДПС-Ново начало няма да участва в изпълнителната власт. ''Това ми напомни на един лозунг от близкото минало – две партии една цел'', каза Костадинов.

"Бойко Борисов беше отвлечен и днес се появи в 8.30 часа, както той го нарича - с Делян. Те си говорят на малко име, връзката им е емоционална и близка и виждате, че имаме официално коалиция ГЕРБ-ДПС, в която лично Бойко Борисов бил осигурил мнозинство за Росен Желязков", коментира с ирония лидерът на МЕЧ Радостин Василев.