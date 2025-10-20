Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Битката за президентските коли се обърна на фарс

Сега ДПС-НН иска с бюджетни пари да се осигурят автомобили и шофьори за "Дондуков" 2

Днес, 17:25
Румен Радев
БГНЕС
Румен Радев

Съвсем гротескна става политическата разправия около автомобилите за президента и неговата администрация. Днес от парламентарната група на ДПС-НН са пратили писмо до финансовото министерство, в което искат от министъра Теменужка Петкова да осигури пари от държавния бюджет, за да се закупят коли и да се наемат шофьори за нуждите на "Дондуков" 2.

Всъщност, именно заради натиска на формацията на Делян Пеевски президентството загуби възможността да използва коли и водачи от НСО, както правеше досега, и остана без служебен превоз. Претекстът беше, че според ДПС-НН държавният глава Румен Радев използва публичен ресурс за лични и политически цели. В отговор президентът обяви, че в знак на солидарност със служителите си се отказва от транспорт от НСО, и вместо това ще ползва личен превоз. И го направи – отиде да посрещна гостуващия у нас унгарски президент Тамаш Шуйок с шкодата на съпругата си.

Днес пресцентърът на ДПС-НН разгласи новата сцена от тази пиеса – пратеното писмо до финансовия министър. В него се "настоява за спешни действия в координация с администрацията на президента за обезпечаване с постановление на Министерски съвет на необходимия финансов ресурс за закупуване на превозни средства и за необходимия за това персонал". В прессъобщението се допълва, че президентството трябва да разполага с автопарк, "независимо от това кой е заемащият длъжността президент, защото е важна институцията, не персоната, която я представлява в определен отрязък от време".

От ДПС-НН не пропускат да отправят поредната стрела към държавния глава. "Евтините ПР-номера на Радев да се вози в колата на съпругата си създават трудности и напрежение за служителите от НСО и МВР, струват скъпо - тъй като за сигурността му е впрегнат огромен човешки и технически ресурс, заради неспециализираните автомобили и разходки - демонстрации, компрометират авторитета на президентската институция и на държавата, а "опаковането" на това действие като акт на съпричастност към служителите е откровена демагогия и лицемерие", обявяват депутатите на Пеевски.

Междувременно, в парламента те са внесли два проекта за промени в Закона за НСО. С единия се позволява на президента да се откаже с декларация от полагащите му се охрана и транспорт от НСО. А с другия му се забранява да ползва личен превоз. Когато се стигне до разглеждането им в пленарната зала, пиесата ще продължи.

Писмото на ДПС-НН до финансовото министерство.
Пресцентър на ДПС-Ново Начало Писмото на ДПС-НН до финансовото министерство.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Румен Радев, ДПС Ново начало, НСО, Закон за НСО

Още новини по темата

КЗК проверява президентството заради "Българската Коледа"
20 Окт. 2025

Президентът вече се вози с колата на съпругата си
19 Окт. 2025

Димитър Стоянов: Радев ще посрещне унгарския президент с личната си кола
18 Окт. 2025

Над Радев надвисна и забрана да ползва личната си кола
17 Окт. 2025

Президентът вече ще обикаля страната с личния си автомобил
16 Окт. 2025

Радев отвори битка за правомощията си в ДАНС
14 Окт. 2025

Зафиров: Няма драма с отнетите правомощия на Радев за службите
12 Окт. 2025

Управляващите окончателно орязаха правомощията на Радев върху службите
10 Окт. 2025

Всички са против идеята за изолиране на Радев за две години
09 Окт. 2025

Управляващите нанесоха нов удар на Радев
03 Окт. 2025

Обезоръженият Радев чака избори
03 Окт. 2025

Управляващите набързо лишиха Радев от влияние над ДАНС

02 Окт. 2025

Борисов: Аз пускам министрите при Радев, но те не искат да ходят
27 Септ. 2025

Борисов критикува премиера Желязков за транзита на газ

26 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар