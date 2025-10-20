Битката за президентските коли се обърна на фарс

Съвсем гротескна става политическата разправия около автомобилите за президента и неговата администрация. Днес от парламентарната група на ДПС-НН са пратили писмо до финансовото министерство, в което искат от министъра Теменужка Петкова да осигури пари от държавния бюджет, за да се закупят коли и да се наемат шофьори за нуждите на "Дондуков" 2.

Всъщност, именно заради натиска на формацията на Делян Пеевски президентството загуби възможността да използва коли и водачи от НСО, както правеше досега, и остана без служебен превоз. Претекстът беше, че според ДПС-НН държавният глава Румен Радев използва публичен ресурс за лични и политически цели. В отговор президентът обяви, че в знак на солидарност със служителите си се отказва от транспорт от НСО, и вместо това ще ползва личен превоз. И го направи – отиде да посрещна гостуващия у нас унгарски президент Тамаш Шуйок с шкодата на съпругата си.

Днес пресцентърът на ДПС-НН разгласи новата сцена от тази пиеса – пратеното писмо до финансовия министър. В него се "настоява за спешни действия в координация с администрацията на президента за обезпечаване с постановление на Министерски съвет на необходимия финансов ресурс за закупуване на превозни средства и за необходимия за това персонал". В прессъобщението се допълва, че президентството трябва да разполага с автопарк, "независимо от това кой е заемащият длъжността президент, защото е важна институцията, не персоната, която я представлява в определен отрязък от време".

От ДПС-НН не пропускат да отправят поредната стрела към държавния глава. "Евтините ПР-номера на Радев да се вози в колата на съпругата си създават трудности и напрежение за служителите от НСО и МВР, струват скъпо - тъй като за сигурността му е впрегнат огромен човешки и технически ресурс, заради неспециализираните автомобили и разходки - демонстрации, компрометират авторитета на президентската институция и на държавата, а "опаковането" на това действие като акт на съпричастност към служителите е откровена демагогия и лицемерие", обявяват депутатите на Пеевски.

Междувременно, в парламента те са внесли два проекта за промени в Закона за НСО. С единия се позволява на президента да се откаже с декларация от полагащите му се охрана и транспорт от НСО. А с другия му се забранява да ползва личен превоз. Когато се стигне до разглеждането им в пленарната зала, пиесата ще продължи.