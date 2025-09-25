Протест срещу Пеевски блокира движението пред централата на ДПС

Сега Новата централа на ДПС е на столичната улица "Врабча" 23 и стои празна, тъй като от доста време е в ремонт.

Политическото напрежение се покачи покрай днешния протест пред централата на ДПС, организиран от сдружението БОЕЦ и подкрепен от ПП-ДБ. Демонстрацията, под надслова "За свободна България без Пеевски, Борисов и мафията", започна от 15 часа на столичната улица "Врабча" 23, където лидерът на партията Делян Пеевски премести партийната централа от стария адрес на булевард "Александър Стамболийски". Новият сграда на ДПС в момента е празна и неизползваема - от доста време е в ремонт.

Очакваше се контрапротест от страна на поддръжници на Пеевски, както твърдяха политическите му опоненти, но до момента такива не се забелязват. Пред сградата има полицейски кордон, който държи протестиращите на разстояние. Служители на реда има струпани на групички и в околните улици, но поне в началото изглеждаше, че няма нужда от присъствието им няма, тъй като демонстрацията минаваше спокойно.

В един момент обаче стана кратко стълкновение, след като мъж, облечен с расо, се сблъска с един от протестиращите и метна по останалите бутилка с вода, които възмутени се втурнаха срещу него. Полицията обаче им прегради пътя и отведе мъжа. Той се беше появил откъм полицейския кордон и не се разбра как се беше промъкнал през него. Дори когато полицаите го отвеждаха, той се обърна и подигравателно показа обидни жестове към демонстрантите - при това и с двете ръце. Не се разбра кой беше той и защо се държеше агресивно. Не стана ясно и дали е задържан, но кордонът беше подсилен с нови служители на реда.

Точно в 18:00 часа протестът срещу "държавата с главно Д" се премести пред паметника на Васил Левски. Полицията отцепи движението по едноименния булевард за кратко. Дотам се стигна, след като още в 15:00 ч. организаторите обявиха, че дават 3 часа на областната управа на София и ДНСК да покажат документи защо ДПС-НН ползва държавна сграда. Искането е зданието да бъде освободено и върнато на държавата.

Присъстват председателят на ПП Асен Василев, съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, както и други депутати от ПП-ДБ. Скандира се и за освобождаването от ареста на кмета на Варна Благомир Коцев.

Политическа престрелка

Тази сутрин Ивайло Мирчев от ДБ обяви, че "Делян Пеевски е пуснал квоти от контрапротестиращи до всичките си кметове да бъдат докарани с автобуси за протеста". Според депутата "се търси гражданско противопоставяне между етнически турци от страната и протестиращите в София".

"Пеевски търси ескалация, това е огромен проблем, защото може да предизвика сериозни сътресения в страната - нещо, което Пеевски иска. Ние ще направим всичко възможно да не допуснем това", каза Мирчев. Той сравни сегашната ситуация с протеста пред резиденцията на Росенец (в която преди живееше бившият лидер на ДПС Ахмед Доган – бел.ред.), когато според него полицията се изтеглила, за да има сблъсъци.

Малко по-късно Пеевски излезе с позиция, в която се обяви срещу "опитите на шепа провалени политици да застрашат гражданския мир с манипулации, спекулации и медийни внушения". "Няма да допуснем политиката да бъде заместена от улични боеве, организирани от провалените и корумпирани политици от ПП-ДБ и техните присъдружни антидържавни сподвижници", казва Пеевски и призовава симпатизантите си "да не се поддават на провокациите, нито днес, нито когато и да било".

На самия протест дойде Мирчев, колегата му от ДБ Божидар Божанов, както и депутатите от ПП Асен Василев, Васил Пандов, Ивайло Шотев и Богдан Богданов. Пред журналистите Мирчев твърдеше, че Пеевски е имал намерение да докара стотици хора с автобуси, но лидерът на ГЕРБ-СДС заплашил с оставка на кабинета и Пеевски отменил контрапротеста. "Най-вероятно Бориосв му е казал, че просто хвърля кърпата, ако това се случи. Ние сме на протеста, но Пеевски го няма, защото преди няколко часа е отлетял за Дубай, а уж трябва да е сред хората", заяви Мирчев.

Атака

По-късно стана ясно, че съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев са изпратили сигнал до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Националната агенция за приходите и до главния прокурор за потенциални значителни несъответствия в декларираните приходи на Пеевски.

Според “Да, България" от публично достъпна информация, е видимо несъответствие между декларираните от Пеевски получени дивиденти и декларираните от неговите дружества изплатени дивиденти. По-конкретно, в периода 2017-2024 г. начисленият дивидент от декларирани дружества е 49 512 000 лв., изплатеният дивидент е до 26 063 000 лв., а декларираните доходи от дивидент пред КПК/КПКОНПИ са на стойност 157 644 069 лв. Въпреки, че за периода 2022-2023 г. няма разпределен дивидент, и въпреки големия размер на направените разходи, наличностите в банковите сметки остават почти непроменени, в размер малко над 4 млн. лв.