Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Президентът отказа да подпише указ за нов шеф на ДАНС

Нека ме чуят ясно - няма да стане, категоричен бе Румен Радев

Днес, 14:44
Президентът Румен Радев отправи от Шумен директен знак към управляващите, че ще се противопостави на подготвяните промени в ДАНС.
Фейсбук/Румен Радев
Президентът Румен Радев отправи от Шумен директен знак към управляващите, че ще се противопостави на подготвяните промени в ДАНС.

Президентът Румен Радев обяви, че не смята да подписва предложения му указ за нов председател на ДАНС. Държавният глава не спомена името на номинирания от правителството, но свърза предложението с лидера на ДПС-НН Делян Пеевски, въпреки че и него не назова директно.

"Санкционирани за корупция политици извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат институцията в своя бухалка. Правят го чрез номинация, за която искат да издам указ. Нека ме чуят ясно - няма да стане", заяви Радев пред БНТ. И това всъщност бе отговорът му на изпратеното от правителството предложение за председател на ДАНС.

Преди три месеца президентът Румен Радев подписа указа за освобождаването на Пламен Тончев като шеф на ДАНС. Това стана, след като Тончев бе избран за председател на Комисията по досиетата, което си беше понижение и се оценяваше като махане на човека на Радев в ДАНС. За и. ф. председател на ДАНС бе определен зам. председателят Деньо Денев.

Вчера депутатът от ПП-ДБ и съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев съобщи, че ДПС-НН поема контрол над ДАНС, като заменя директорите на ключови позиции с хора от кръга на Пеевски. Мирчев допълни, че е съставен списък с 400 служители в пенсионна възраст, които да бъдат пенсионирани. В последните дни почти едновременно бяха пенсионирани шефовете на специалната служба в Пловдив и Варна. ДАНС пък пусна за обществено обсъждане промени в наредба, които да й позволят да назначи бързо много нови хора.

Извън това Румен Радев обясни, че съвсем скоро ще издаде укази за всички посланически назначения, които вече били съгласувани. Президентът дори се оплака, че по темата се разпространява дезинформация.

"Надявам се управляващите да си дават сметка за критично ниското доверие в институциите, което се дължи както на техните действия, така и на изолирането на българските граждани от вземането на ключови решения за бъдещето на страната. Ако продължава да се пренебрегва гласът на хората и не се отстояват техните интереси, алтернативата на сегашното управление ще бъде все по-търсена", каза още държавният глава, отново намеквайки дебело за евентуален следващ политически проект.

А по адрес на кабинета на премиера Росен Желязков коментира: "Няма да допусна и управляващите да оправдават пропуските в действията си с липсата на титуляр за позицията главен секретар на МВР. Отговорността за качеството на неговата работа и неговата политическа безпристрастност е изцяло на правителството."

Президентът говори в Шумен, където участва в откриването на Европейската младежка олимпиада по информатика.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Румен Радев, ДАНС

Още новини по темата

Ивайло Мирчев: 400 агенти от ДАНС ще бъдат пенсионирани по списък
28 Авг. 2025

Радев и Борисов си приписват инвестицията на "Райнметал"
25 Авг. 2025

Кадрова чистка в ДАНС стигна до шефовете ѝ във Варна и Пловдив
23 Авг. 2025

Кортежът ми е по-голям от кортежа ти
20 Авг. 2025

Калин Стоянов: Президентът е превърнал НСО в таксиметрова фирма
18 Авг. 2025

Борисов: Радев, ПП и Пеевски действат в синхрон
15 Авг. 2025

Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
12 Авг. 2025

Кортежът на президента Радев блокира Варна
11 Авг. 2025

Русия ползва незаконно имота в Панчарево според Атанас Атанасов
29 Юли 2025

Франция съди четирима българи, осквернили Мемориала на Холокоста в Париж
26 Юли 2025

Шефът на ДАНС е привикан в НС заради руски имот в Панчарево
23 Юли 2025

ВАС махна декларация за пране на пари за адвокати, нотариуси, счетоводители
18 Юли 2025

Радев геройски защити неизгодния договор с "Боташ"
11 Юли 2025

Митов се оплака от президента, че не назначава главен секретар на МВР
03 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар