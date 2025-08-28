Ивайло Мирчев: 400 агенти от ДАНС ще бъдат пенсионирани по списък

"ДПС-НН поема контрол над ДАНС, като заменя директорите на ключови позиции с хора от кръга на Пеевски. Формират се екипи, лоялни на назначения от Пеевски директор, а останалите служители са премествани или принуждавани да напуснат. След уволнението на бившия директор на "Човешки ресурси" е съставен списък с 400 служители в пенсионна възраст, които да бъдат пенсионирани". Това написа в пост във Фейсбук депутатът от ПП-ДБ и съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Народният представител посочва, че "работата по основните направления е спряна, а действията се изпълняват само по указания на Пеевски". Руската агентура не се засяга, за да се избегне конфликт с местни интереси, свързани с комисионни от руския нефт, твърди още Мирчев без да посочва откъде има информацията.

Според него в "оптимизацията" на агенцията участват и близки на Бойко Борисов. Ежеседмично се проверява облеклото на служителите, като за неносене на костюм (например) се налагат дисциплинарни наказания, което затруднява работата на агентите на терен, твърди Мирчев.

По негови думи администрацията на ДАНС нараства за сметка на оперативните възможности, а критериите за подбор са значително занижени. "Планът на Пеевски - отстраняват се непослушните и тези пред пенсия, за да се осигурят свободни места за лоялните на "голямото момче", които да бъдат важна част от тоталното превземане на контраразузнаването ни", пише депутатът.

Само преди дни стана ясно, че чистката в ДАНС е стигнала до най-големите териториални звена на агенцията. Почти едновременно бяха пенсионирани шефовете на специалната служба в Пловдив и Варна. Информацията е потвърдена от ДАНС пред агенция "Фокус". Досега шеф на ДАНС-Пловдив беше Николай Петров, а постът във Варна се заемаше от Кирил Димов. До избирането на нови шефове техните постове ще бъдат поети от Веселин Начев в Пловдив и от Димитър Димитров във Варна.

Според източници от ПП-ДБ сред махнатите в ръководството на ДАНС е и шефът на финансовото разузнаване.

Кадрилът в ДАНС по места следва сътресенията по върховете на службата и на национално ниво. Преди три месеца президентът Румен Радев подписа указа за освобождаването на Пламен Тончев като шеф на ДАНС. Това стана, след като Тончев бе избран за председател на Комисията по досиетата, което си беше понижение и се оценяваше като махане на човека на Радев в ДАНС. За и. ф. председател на ДАНС бе определен зам. председателят Деньо Денев.

Службата е все още с временен шеф, защото президентът все още не е съгласувал предложения от правителството титуляр, което поражда сериозно напрежение и почти всекидневни нападки между тях.

Само два часа след поста на Ивайло Мирчев, самата ДАНС изведнъж качи в правителствения Портал за обществени консултации промени в Наредба № І-3 от 13.11.2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност“. С тях те дават да се разбере, че трябва бързо да назначат много хора и им трябва по-кратък път за това.

"С оглед необходимостта да бъдат обявени и проведени конкурси за назначаване на служители в ДАНС в спешен порядък, са констатирани особености, които ограничават частично възможностите и забавят провеждането на конкурсите, което обуславят издаването на предлагания нормативен акт", пишат от контраразузнавателната агенция.

С промените се предвижда съобщението за провеждане на конкурс да се обявява на интернет страницата на ДАНС, а по преценка на председателя на ДАНС и в специализирана страница в интернет или портал за търсене на работа.

"Предложените изменения ще доведат до намаляване на административната тежест за провеждащия конкурсната процедура орган и ще се отстранят предпоставките за забавяне на процедурата по провеждане на конкурса, ще се ограничи и разходването на средства във връзка с тази процедура", пишат от агенцията.

От ДАНС твърдят и, че "с измененията няма да бъде нарушена публичността и прозрачността на провежданите конкурси в ДАНС, както и възможността за информираност на заинтересованите лица относно постъпването им на държавна служба в Агенцията".