Шефовете на НАП са се самонаградили с над 5 млн. лева

"За 2025 г. бонусите за ръководството на НАП са над 5 млн. лв., а само за едно Коледно празненство са похарчени 119 000 лв."

Това обяви пред БНТ съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев. Той подчерта, че данните са от проверка на екип на партията и предстои да бъдат огласени още такива, надскачащи изнесената вече от партията информация за допълнителните възнаграждения в държавната администрация за 2024 г.

"Вместо да се стреснат от харчовете в предходната година, управляващите от ГЕРБ са развързали още повече кесията при управлението си миналата година. ГЕРБ, които уж са дясна партия, предложиха само леви мерки - посочи още Мирчев. - Администрацията е много раздута, а заплатите в публичния сектор са по-високи от частния. Правителството на Росен Желязков падна, защото на хората им писна - 20 млрд. лв. нов дълг. Ако това управление беше продължило, България щеше да влезе в сценария на Румъния, която има два пъти по-висока инфлация от нашата и 60% дълг от БВП".

Според Мирчев служебното правителство си е на служебния премиер Андрей Гюров и лично той си е избирал министрите.

"Не може да се каже че кабинетът е партиен и съставен по квоти, защото в него има министри, свързани с различни партии, включително ГЕРБ, но водещото е техният професионализъм и липсва партийна зависимост - изтъкна Мирчев. - Много добър ход на премиера е да остави военния министър Атанас Запрянов от кабинета на ГЕРБ в своето правителство, както и да включи в него двама представители на българските турци. А депутатът от АПС Хасан Адемов е един от най-добрите социални експерти у нас и се ползва с голямо уважение сред депутатите от всички партии в парламента."

Според съпредседателя на "Да, България", "юридически погледнато няма гаф с вицепремиера Стоил Цицелков, но в морален план той правилно подаде оставка."

"Сега трябва да се върви към честни избори”, каза още той и изрази очакване служебният вътрешен министър Емил Дечев да смени шефовете на областните дирекции на МВР, за да може да се противодейства срещу купуването на гласове, "а не полицията да разпъва чадър над дилърите, както е било на предишните избори". Освен това "трябва да бъде сменен самонастанилият се в кабинета на главния прокурор Борислав Сарафов, когото и върховни и апелативни съдилища не зачитат като изпълняващ функциите, защото е просрочил мандата си".

"Прякорът на Сарафов е Чекатилото, което говори доста - каза още Мирчев. - Започва да ми писва - Сарафов, Славчев и Пеевски на редовни среща да определят какво да става в съдебната система! Радвам се, че служебното правителство припозна стъпките, които ние отдавна сме начертали".

Що се отнася до предстоящите избори от "Да, България имат за задача да спечелят "доверието на стотиците хиляди граждани от протеста".

"Искаме ПП-ДБ да имаме 121 депутати, за да изпълним всичко, което искаме и обещаваме, в пълен обем. Иначе опциите са сглобка, коалиция - все компромиси, или опозиция. Моделът “Борисов-Пеевски” трябва да бъде разрушен, Пеевски трябва да бъде изваден от българската политика, защото това е огромният политически тумор на България - каза още Мирчев. -Призовавам Румен Радев и Бойко Борисов на предизборен лидерски дебат. Борисов за толкова години един път не е дошъл на дебат. От Радев съм чувал за Русия и Китай като добри примери за нас и съм малко объркан. Ние смятаме, че трябва гледаме към Европа, не към Русия и Китай."