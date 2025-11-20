Кандидат-шефът на ДАНС заобиколи името на Пеевски

Нищо полезно не произтече от изслушването на Деньо Денев – единственият кандидат за председател на ДАНС, в парламентарната комисия по вътрешна сигурност днес. Това беше предпоследният етап от процедурата по избора му. Остава единствено обсъждането и гласуването на номинацията му, издигната от правителството, в пленарната зала.

Очаквано доста от въпросите засягаха темата за политическите контакти на Денев, който временно оглавява агенцията след напускането на досегашния й шеф Пламен Тончев. От месеци, откакто стана ясно, че той е фаворитът на управляващите за поста, опозицията го обвинява, че е лансиран от водача на ДПС Делян Пеевски.

Днес Ивайло Мирчев от ДБ го попита колко пъти се е срещал с Пеевски през последните 6 месеца. Денев лаконично отговори, че политическият неутралитет е основен принцип на агенцията, който той стриктно спазвал. Конкретно по самия въпрос не каза нищо. По-късно допълни, че извън служебните си задължения не провежда срещи с политически лица.

Божидар Божанов от ДБ попита дали при Денев е идвала информация за български депутат, който работи за руското разузнаване и дали някой му е оказвал натиск тази информация да се прикрие. Намеси се Маноил Манев от ГЕРБ-СДС, председател на вътрешната комисия, който отказа да допусне въпроса с мотива, че отговорът ще изисква да се обяви публично информация, засягаща националната сигурност.

Друг въпрос на Божанов намеси украински гражданин, който ДАНС първо е искала да експулсира, а след това се е отказала, а междувременно за същия човек излезе информация, че е станал защитен свидетел по делото срещу варненския кмет Благомир Коцев. Денев отрече да е бил притискан да промени мярката срещу украинеца и заяви, че действията му се базират на наличната информация в ДАНС. На питане на Божанов за ролята му при отмяната на машинното гласуване през 2023 г. Денев даде да се разбере, че не смята да е допуснал грешки.

Петър Петров от "Възраждане" поиска да узнае как ще действа Денев, ако правителството му поиска становище по продажбата на активите на руската компания "Лукойл" у нас, както може да направи според новия закон. Кандидат посочи, че докладът му би се базирал на информацията, добита от агенцията и от международните партньори.

Бившият вътрешен министър Калин Стоянов, който сега е депутат от ДПС, попита дали е истина твърдението на ДБ, че има списък с повече от 400 служители на ДАНС, нарочени за отстраняване. Денев кратко отговори, че не му е известно подобно нещо, нито е разпореждал изготвянето на такъв списък.

ОЦЕНКА

Кандидатът сподели пред депутатите, че смята настоящата структура на агенцията за адекватна. В щата на ДАНС има значителни незаети бройки, но предприели спешни действия за организирането на конкурси, като оптимизирали процедурите си, за да ускорят процеса на назначаване на нови кадри. Според Денев агенцията може да справя с досегашния си бюджет. Той уверено заяви, че доверието към ДАНС от международните партньори е на изключително високо ниво, и посочи, че без значение кой е ръководителят, агенцията ще върви възходящо.