Франция изпрати в затвора четирима българи заради участие в руска акция

Четирима български граждани бяха осъдени в петък на между две и четири години затвор във Франция. Те бяха признати за виновни, че са изрисували „червени ръце“ върху Мемориала на Холокоста през май 2024 г., на фона на подозрения за руска намеса.

Парижкият наказателен съд, чието решение до голяма степен съответства на исканията на прокуратурата, постанови присъда от две години за Георги Филипов и Кирил Милушев, представени като извършители, четири години за Николай Иванов и три години за Мирчо Ангелов, който е в бягство — последните двама се считат за „мозъците“ на операцията, предава БГНЕС.

Четиримата бяха осъдени също на доживотна забрана за влизане на територията на Франция след излежаване на присъдите.

Това е първото по рода си дело във Франция, част от поредица сходни случаи, за които се подозира, че са били организирани от чужда държава с цел дестабилизация.

В мотивите си съдиите подчертаха, че чуждата намеса е безспорна и е имала за цел „да подбужда общественото мнение, да експлоатира съществуващите разделения и да задълбочи фрагментацията на френското общество“.

Вандалската акция бе извършена в период на силно напрежение във Франция заради войната между Израел и палестинската терористична групировка Хамас, започнала през октомври 2023 г.

Процесът, известен като делото за т.нар. „червени ръце“, нарисувани през май 2024 г.,продължи до 31 октомври. Според френската прокуратура, случаят е част от по-широка кампания за дестабилизация, целяща да „сее смут“ и „разединение“ сред френското общество. Обвинението вижда руска следа в поредица от поне още 9 подобни случаи.

На 11 септември съдът разгледа доказателствата за 35 червени отпечатъци от ръце, направени със шаблони върху стените на мемориала на 14 май 2024 г.. Разследващите потвърдиха, че става дума за манипулативен акт, целящ да изглежда като антисемитска проява.

Френското разследване сочи връзка между групата и Русия. Макар крайните звена към Москва все още да не са открити, DGSI (френската служба за вътрешна сигурност) описва случая като операция, оркестрирана от руското разузнаване – част от стратегия за дезинформация и разделение в обществото чрез използване на „проксита“ – лица, които не работят директно за Москва, но изпълняват задачи срещу заплащане.

Обвиняемите твърдят, че не са знаели за руски възложител и че действали „в подкрепа на мира“ или „на шега“. Въпреки това ги грозят до 10 години затвор за престъпна конспирация и повреждане на имущество с антисемитизъм като утежняващ фактор.

Два дни след акцията в Париж е засечена онлайн кампания от руски ботове и фалшиви медии, които разпространяват твърдения, че Франция бездейства срещу антисемитизма и несигурността. Според DGSI, българската група стои и зад други подривни акции в Европа:

Трима от българите са в ареста, откакто бяха екстрадирани от Хърватия и от България. Четвъртият се укрива, има издадена заповед за арест и е съден задочно.

Заподозрените са били идентифицирани чрез камери за видеонаблюдение, проследяване на телефоните, резервациите на полети и на хотел. Трима от тях са пътували с автобус за Брюксел на 14 май, точно след вандалската проява. Оттам те са взели полет за София.

"СЕГА" припомня:

През юли м.г. стана ясно, че след операция на ДАНС и МВР са арестувани трима българи за оскверняване на Мемориала на Холокоста (Mémorial de la Shoah) в Париж. Това се разбра тогава от официално съобщение на ДАНС.

"На 25.07.2024 г. при съвместни действия на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и МВР на територията на страната са задържани двама български граждани, част от група лица, заподозрени в извършване на вандалски прояви спрямо Мемориала на Холокоста (Mémorial de la Shoah) в Париж, Франция на 14 май 2024 г. Трети български гражданин, член на групата, е задържан на територията на държава членка на ЕС", разказват от Агенцията.

Предприетите действия били в изпълнение на Европейска заповед за арест, издадена на 19.07.2024 г. от френските власти във връзка с водено от тях наказателно производство за участие в организирана престъпна група, унищожаване и повреждане на чужда вещ след предварителен сговор с други лица, по етнически, расови и други подбуди.

Известно е, че задържаните лица гравитират около български групи, изповядващи крайно дясна екстремистка идеология.

ДАНС провежда действия по установяване на подбудителите и съучастниците във вандалските действия в Париж, обявиха тогава от агенцията.