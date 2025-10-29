Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Франция изпрати в затвора четирима българи заради участие в руска акция

Те са осквернили Мемориала на Холокоста във френската столица, твърди прокуратурата

31 Окт. 2025Обновена
Кадър от видео на френски медии, показващо вандализма.
Скрийншот видео
Кадър от видео на френски медии, показващо вандализма.

Четирима български граждани бяха осъдени в петък на между две и четири години затвор във Франция. Те бяха признати за виновни, че са изрисували „червени ръце“ върху Мемориала на Холокоста през май 2024 г., на фона на подозрения за руска намеса.

Парижкият наказателен съд, чието решение до голяма степен съответства на исканията на прокуратурата, постанови присъда от две години за Георги Филипов и Кирил Милушев, представени като извършители, четири години за Николай Иванов и три години за Мирчо Ангелов, който е в бягство — последните двама се считат за „мозъците“ на операцията, предава БГНЕС.

Четиримата бяха осъдени също на доживотна забрана за влизане на територията на Франция след излежаване на присъдите.

Това е първото по рода си дело във Франция, част от поредица сходни случаи, за които се подозира, че са били организирани от чужда държава с цел дестабилизация.

В мотивите си съдиите подчертаха, че чуждата намеса е безспорна и е имала за цел „да подбужда общественото мнение, да експлоатира съществуващите разделения и да задълбочи фрагментацията на френското общество“.

Вандалската акция бе извършена в период на силно напрежение във Франция заради войната между Израел и палестинската терористична групировка Хамас, започнала през октомври 2023 г.

Процесът, известен като делото за т.нар. „червени ръце“, нарисувани през май 2024 г.,продължи до 31 октомври. Според френската прокуратура, случаят е част от по-широка кампания за дестабилизация, целяща да „сее смут“ и „разединение“ сред френското общество. Обвинението вижда руска следа в поредица от поне още 9 подобни случаи.

На 11 септември съдът разгледа доказателствата за 35 червени отпечатъци от ръце, направени със шаблони върху стените на мемориала на 14 май 2024 г.. Разследващите потвърдиха, че става дума за манипулативен акт, целящ да изглежда като антисемитска проява.

Френското разследване сочи връзка между групата и Русия. Макар крайните звена към Москва все още да не са открити, DGSI (френската служба за вътрешна сигурност) описва случая като операция, оркестрирана от руското разузнаване – част от стратегия за дезинформация и разделение в обществото чрез използване на „проксита“ – лица, които не работят директно за Москва, но изпълняват задачи срещу заплащане.

Обвиняемите твърдят, че не са знаели за руски възложител и че действали „в подкрепа на мира“ или „на шега“. Въпреки това ги грозят до 10 години затвор за престъпна конспирация и повреждане на имущество с антисемитизъм като утежняващ фактор.

French police track suspects in Paris Holocaust memorial vandalism • FRANCE 24 English
French police have tracked three suspects in last week's defacement of the Paris Holocaust memorial across the border into Belgium, prosecutors said Wednesda...
YouTube

Два дни след акцията в Париж е засечена онлайн кампания от руски ботове и фалшиви медии, които разпространяват твърдения, че Франция бездейства срещу антисемитизма и несигурността. Според DGSI, българската група стои и зад други подривни акции в Европа:

Трима от българите  са в ареста, откакто бяха екстрадирани от Хърватия и от България. Четвъртият се укрива, има издадена заповед за арест и е съден задочно.

Заподозрените са били идентифицирани чрез камери за видеонаблюдение, проследяване на телефоните, резервациите на полети и на хотел. Трима от тях са пътували с автобус за Брюксел на 14 май, точно след вандалската проява. Оттам те са взели полет за София.

"СЕГА" припомня:

През юли м.г. стана ясно, че след операция на ДАНС и МВР са арестувани трима българи за оскверняване на Мемориала на Холокоста (Mémorial de la Shoah) в Париж. Това се разбра тогава от официално съобщение на ДАНС.

"На 25.07.2024 г. при съвместни действия на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и МВР на територията на страната са задържани двама български граждани, част от група лица, заподозрени в извършване на вандалски прояви спрямо Мемориала на Холокоста (Mémorial de la Shoah) в Париж, Франция на 14 май 2024 г. Трети български гражданин, член на групата, е задържан на територията на държава членка на ЕС", разказват от Агенцията.

Предприетите действия били в изпълнение на Европейска заповед за арест, издадена на 19.07.2024 г. от френските власти във връзка с водено от тях наказателно производство за участие в организирана престъпна група, унищожаване и повреждане на чужда вещ след предварителен сговор с други лица, по етнически, расови и други подбуди.

Известно е, че задържаните лица гравитират около български групи, изповядващи крайно дясна екстремистка идеология.

ДАНС провежда действия по установяване на подбудителите и съучастниците във вандалските действия в Париж, обявиха тогава от агенцията.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

мемориал, Холокост, Париж, ДАНС, арести

Още новини по темата

Още петима са задържани за обира в Лувъра
30 Окт. 2025

Правителството ще има седмица, за да предложи шеф на ДАНС
29 Окт. 2025

Двама от крадците в Лувъра са задържани
26 Окт. 2025

Радев предрече скорошен край на "коалицията Магнитски"
23 Окт. 2025

Управляващите окончателно орязаха правомощията на Радев върху службите
10 Окт. 2025

Управляващите набързо лишиха Радев от влияние над ДАНС

02 Окт. 2025

Управляващите отнемат контрола на Радев върху ДАНС
17 Септ. 2025

Кабинетът държи на Деньо Денев за шеф на ДАНС
12 Септ. 2025

Президентът отказа да подпише указ за нов шеф на ДАНС
30 Авг. 2025

Ивайло Мирчев: 400 агенти от ДАНС ще бъдат пенсионирани по списък
28 Авг. 2025

Кадрова чистка в ДАНС стигна до шефовете ѝ във Варна и Пловдив
23 Авг. 2025

Русия ползва незаконно имота в Панчарево според Атанас Атанасов
29 Юли 2025

Франция съди четирима българи, осквернили Мемориала на Холокоста в Париж
26 Юли 2025

Шефът на ДАНС е привикан в НС заради руски имот в Панчарево
23 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте