Делото за конфискация срещу Брендо рухна в съда

стопкадър Флагман Евелин Банев - Брендо сам се появи преди 2 години, за да влезе в затвора. Властите така и не изясниха как стана това. Сега вече иска да бъде пуснат предсрочно.

Комисията за конфискация губи на първа инстанция делото за отнемане на имущество от осъдения за наркотрафик Евелин Банев - Брендо. Делото беше заведено още през 2018 г. Освен срещу Брендо искът е насочен срещу още трима души - бившата съпруга на Банев Моника Добринова, голямата му дъщеря Александра Банева, брат му Симо Карайчев, и дружеството на Добринова "Б.М.А трейдинг" ЕООД.

За решението на Софийския градски съд, постановено на 26 юни, първо съобщи BIRD. "Сега" също се запозна със съдебния акт.

От всички ответници се търсеше отнемане на имущество на обща стойност 23 275 542 лв.

Конкретно от Брендо комисията искаше да бъдат конфискувани мерцедес за 2150 лв., придобит през 2006 г.; акции за близо 20 хил. лв. от "Химимпорт" АД; 1 888 600 лв., както и други суми от продажба на акции и имоти.

За мерцедеса съдът пише, че Банев му е бил собственик до 21 май 2007 г., затова и не подлежи на отнемане. Акциите в "Химимпорт" са придобити във време, което според присъдата на Брендо от Италия, попада в периода на престъпната му дейност. Това обаче не е достатъчно само по себе си да обоснове отнемането им, казва съдът. След съпоставяне на всички отчетени приходи, постъпления и разходи за този период експертизата формира положително салдо, значително надвишаващо стойността на придобитите акции.

КОНПИ и СГС си поиграха на развален телефон заради Брендо Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) изрази притеснение от действията на състав на Софийския градски съд по дело за отнемане на имуществото на Евелин Банев-Брендо и свързани с него физически и юридически лица, по което е предявен иск за 23 275 542

И тъй като сумата е незначителна на този фон, не може да се изведе обосновано предположение, че придобиването е финансирано със средства от престъпна дейност.

За сумата от 1 888 600 лв. съдът пише, че не са у Брендо в края на проверявания период, затова и искът за тях е неоснователен. За другите искани суми пък няма доказателства да са придобити от престъпленията, за които е осъден Банев.

От цялостния анализ на имущественото състояние, приходите, разходите, банковите движения, заемните правоотношения, дружествените участия и придобитото имущество вещото лице е достигнало до извод, че в рамките на целия проверяван период отрицателно салдо и недостиг на парични средства се установяват единствено към 1995 г. при Евелин Банев, пише още в решението на градския съд. Недостигът е 13 547 049 лв., равняващи се на 4908 минимални работни заплати.

Експертизата ползва метод, при който установеният към 1995 г. недостиг не се пренася автоматично като отрицателно начално салдо за следващите години, а се отчита самостоятелно към момента на възникването му. Така вещото лице стига до извода, че след 01.01.1996 г. не се установява нов недостиг или превишаване на разходите над установените финансови източници.

От събраните доказателства се установява, че през проверявания период Банев, както лично, така и чрез свързаните с него лица и дружества, е придобил имущество със значителна стойност. Установени са множество придобивания и разпоредителни сделки с недвижими имоти, моторни превозни средства, дружествени дялове и парични средства. Но в производството не е достатъчно да бъдат установени единствено престъпна дейност и имущество на значителна стойност, а следва да бъде доказана връзка между конкретното имущество и престъпната дейност, позволяваща да се направи обосновано предположение, че имуществото е придобито пряко или косвено от нея, обяснява съдът. Освен това имуществото, за което е установено, че е придобито чрез престъпна дейност, трябва да е налично във владение на Брендо в края на проверявания период - 30.06.2017 г.

Губейки делото, комисията е осъдена да плати на Брендо 40 831,76 евро разноски в производството.

Общо разноските, които комисията дължи на всички ищци, включително и Брендо, са 176 733 евро.