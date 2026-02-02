Шефът на софийския затвор иска Брендо да бъде пуснат предсрочно

стопкадър Флагман Брендо през лятото на м.г., когато сам се предаде на българските власти, след като години наред беше издирван.

Осъденият за наркотрафик Евелин Банев - Брендо, който търпи присъда от 10 години и половина в Софийския затвор да бъде освободен предсрочно. За това настоява не кой да е, а лично началникът на затвора Борислав Чорбански. Новината беше съобщена от "Евроком". От Софийския градски съд, който ще се произнесе като първа инстанция по предложението, потвърдиха пред "Сега", че има такова дело, инициирано от началника на затвора. Аргументите му са, че Банев е изтърпял повече от половината от наказанието си и има достатъчно данни за поправяне, като се отчита трайна и позитивна промяна.

Според предложението на затворническия началник Брендо фактически е изтърпял 5 г. и 4 месеца, като има и 5 месеца от работа - при работа 2 дни се броят за 3 излежани. Така му остава да изтърпи още 4 години и 9 месеца, т.е. изтърпял е повече от половината си присъда. Междувременно министърът на правосъдието отстрани временно началника на затвора и разпореди проверка (виж карето по-долу).

От деловодството на съда се вижда, че молбата е постъпила на 27 януари. Разпределена е на съдия Стоян Михов. Делото все още не е насрочено.

Миналия май Софийският апелативен съд окончателно реши, че Брендо ще изтърпи у нас общо наказание от десет години и шест месеца затвор при първоначален строг режим. Така той на практика си спести цели 10 години.

"Предполагам, че много скоро ще разберем как г-н Банев (Евелин Банев - Брендо) се поправя и превъзпитава много усърдно в затвора, за разлика от г-жа Иванчева например. И за разлика от нея, на която ще се наложи да изтърпи цялото си наказание, защото е толкова непоправима, ще бъде освободен предсрочно", коментира тогава бившият прокурор Андрей Янкулов новината.

Освен 6-годишната си присъда тук, Банев има наказания за сходни престъпления, наложени от Италия и Румъния, съответно 10 и 20 години затвор. От определеното му от съда общо наказание отделно ще бъдат приспаднати почти една година в ареста в Италия, както и времето, в което Банев е в затвора в София - вече близо година.

Прокуратурата поиска отмяна на решението и преизчисляване на общото наказание, но това не беше възприето от съда. Съдиите изрично посочиха, че във внесения от държавното обвинение протест не е поискано увеличение на определеното общо най-тежко наказание, поради което съдът не може и да го разглежда.

Иначе присъдата в Италия на Банев е 20 години затвор за трафик на наркотици и за ръководител на престъпна група. В Румъния той е осъден на 10 години и шест месеца. Според българското законодателство обаче за тези престъпления се налага по-леко наказание, от което осъденият се възползва в пълна степен.

Брендо, който беше издирван години наред, се появи сам пред затвора в София сутринта на 24 юни 2024 г. И досега властите не са обяснили как точно се случи това.

Според данните на Министерството на правосъдието, предоставени на "Сега", през 2024 г. от затворите на страната са освободени условно предсрочно 534-ма души, като не се води статистика за какво са били осъдени.

Темата за предсрочното освобождаване беше много актуално миналата година, когато се точеше съдебната сага на осъдената за корупция Десислава Иванчева, делото ѝ беше подмятано между инстанциите и в крайна сметка молбата ѝ получи "не" с аргумента, че тя не се е поправила. Затворническата администрация очакваше от нея да признае, че е осъдена справедливо. Явно при Банев нещата се са получили точно така.

"Сега" поиска данни от Министерството на правосъдието в колко и какви случаи Чорбански е искал предсрочно освобождаване на осъдени, откакто оглавява софийския затвор.

ПРОВЕРКА

По заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев се проверяват основанията, на базата на които началникът на затвора в София е направил предложение за условно предсрочно освобождаване на лишения от свобода Евелин Банев, съобщи Министерството на правосъдието. До приключване на проверката началникът на затвора ще бъде временно отстранен от длъжност.

Началникът на затвора не е информирал за направеното предложение главния директор на ГДИН, нито Министерството на правосъдието, се казва още в съобщението.

В него се припомня, че според НПК предложение за условно предсрочно освобождаване може да бъде направено от окръжния прокурор или началника на затвора. За подаването на предложението, е нужно едновременно изпълнение на две условия - лишеният от свобода да е дал доказателства за своето поправяне и е изтърпял фактически не по-малко от 1/2 от наложеното наказание, а в случаите на опасен рецидив - на 2/3. "Именно изпълнението на тези две условия съвкупно, ще бъдат проверени по разпореждане на министър.