И изкаран религиозен курс не помогна Брендо да излезе предсрочно от затвора

Софийският градски съд отказа да освободи предсрочно от затвора осъдения за наркотрафик Евелин Банев - Брендо, съобщи Нова тв.

Пускането на Брендо беше поискано от началника на затвора в София. Това доведе до проверка в Министерството на правосъдието и временното отстраняване на шефа на затвора. След което по време на заседанието на градския съд през февруари беше обявено, че молбата за пускането на Банев е оттеглена и затова съдът прекрати делото. Софийският апелативен съд обаче нареди делото да се гледа и така се стигна до днешната развръзка. Като определението на съда не е окончателно и Брендо може да го атакува пред апелативните магистрати.

Миналия май Софийският апелативен съд окончателно реши, че Брендо ще изтърпи у нас общо наказание от десет години и шест месеца затвор при първоначален строг режим. Така той на практика си спести цели 10 години.

Днес съдът изчисли, че от общото наказание 10 г. и 6 м. затвор, Евелин Банев до момента е излежал 4 г. 6 м. и 2 дни. Според съдебния състав, за да придобие право на предсрочно освобождаване, трябва да е излежал минимум 5 г. 3 м. и 1 ден, предаде БНТ.

Съдът намери още, че началникът на затвора, при отправянето на предложението за предсрочно условно освобождаване, неправилно е сметнал едно от задържанията на Банев два пъти, което е дало основание да се смята, че Брендо е излежал повече от половината от присъдата си.

Евелин Банев проследи днешното заседание чрез онлайн връзка, разказва "Лекс". Защитникът му Десислав Трайков изброи доказателства за неговото поправяне в затвора и готовността му за реинтеграция в обществото, като посочи, че е завършил успешно религиозен курс, работил е като чистач във фитнеса, получил награда в творчески конкурс по случай националния празник 3 март, бил избран за председател на съвета на 12-а група в затвора и много пъти бил медиатор между затворниците и ръководството.

"Осъзнал е, че това наказание е справедливо и съжалява“, заключи адвокатът.

"Предполагам, че много скоро ще разберем как г-н Банев (Евелин Банев - Брендо) се поправя и превъзпитава много усърдно в затвора, за разлика от г-жа Иванчева например. И за разлика от нея, на която ще се наложи да изтърпи цялото си наказание, защото е толкова непоправима, ще бъде освободен предсрочно", коментира тогава новината бившият прокурор Андрей Янкулов, който в момента е служебен министър на правосъдието.

Освен 6-годишната си присъда тук, Банев има наказания за сходни престъпления, наложени от Италия и Румъния, съответно 10 и 20 години затвор. От определеното му от съда общо наказание отделно ще бъдат приспаднати почти една година в ареста в Италия, както и времето, в което Банев е в затвора в София - вече близо година.

Прокуратурата поиска отмяна на решението и преизчисляване на общото наказание, но това не беше възприето от съда. Съдиите изрично посочиха, че във внесения от държавното обвинение протест не е поискано увеличение на определеното общо най-тежко наказание, поради което съдът не може и да го разглежда.

Иначе присъдата в Италия на Банев е 20 години затвор за трафик на наркотици и за ръководител на престъпна група. В Румъния той е осъден на 10 години и шест месеца. Според българското законодателство обаче за тези престъпления се налага по-леко наказание, от което осъденият се възползва в пълна степен.

Брендо, който беше издирван години наред, се появи сам пред затвора в София сутринта на 24 юни 2024 г. И досега властите не са обяснили как точно се случи това.

ОСТАВКА

Междувременно стана ясно, че министърът на правосъдието Андрей Янкулов е освободил от длъжност старши комисар Борислав Чорбански - началник на затвора в София, който подал оставка. Чорбански се оттегля, след като дисциплинарното производство срещу него, започнато покрай случая с поисканото освобождаване на Брендо, е установило, че няма достатъчно доказателства за извършено дисциплинарно нарушение.

За изпълняващ функциите началник на затвора-София е определен главен инспектор Росен Димчев, досегашен заместник на Чорбански, съобщи Министерството на правосъдието.