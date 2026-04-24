Евелин Банев - Брендо не можа да се измъкне от затвора

Софийският апелативен съд потвърди определението на първата инстанция, с което на осъдения за наркотрафик Евелин Банев - Брендо беше отказано да бъде пуснат предсрочно от затвора, видя "Сега" в деловодните регистри. Този акт е окончателен и Брендо не може да го обжалва. Но няма пречка отново да пусне молба.

Аргументът на съдиите Румяна Илиева, Иванка Шкодрова и Красимира Райчева е, че Банев не е изтърпял повече от половината си наказание.

Пускането на Брендо беше поискано от началника на затвора в София. Това доведе до проверка в Министерството на правосъдието и временното отстраняване на шефа на затвора, който преди месец подаде и оставка от поста си.

Миналия май Софийският апелативен съд окончателно реши, че Брендо ще изтърпи у нас общо наказание от десет години и шест месеца затвор при първоначален строг режим. Така той на практика си спести цели 10 години.

Сега съдът изчислява, че от общото наказание 10 г. и 6 м. затвор, Евелин Банев до момента е излежал 4 г. 6 м. и 2 дни. За да може да търси предсрочно освобождаване, трябва поне половината от присъдата му да е изтърпяна.

Апелативният съд се съгласи с изводите на първата инстанция, че началникът на затвора неправилно е сметнал едно от задържанията на Банев два пъти, което е дало основание да се смята, че Брендо е излежал повече от половината от присъдата си.

Освен 6-годишната си присъда тук, Банев има наказания за сходни престъпления, наложени от Италия и Румъния, съответно 10 и 20 години затвор.

Присъдата в Италия на Банев е 20 години затвор за трафик на наркотици и за ръководител на престъпна група. В Румъния той е осъден на 10 години и шест месеца. Според българското законодателство обаче за тези престъпления се налага по-леко наказание, от което осъденият се възползва в пълна степен.

Брендо, който беше издирван години наред, се появи сам пред затвора в София сутринта на 24 юни 2024 г. И досега властите не са обяснили как точно се случи това.