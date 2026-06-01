КОНПИ и СГС си поиграха на развален телефон заради Брендо

Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) изрази притеснение от действията на състав на Софийския градски съд по дело за отнемане на имуществото на Евелин Банев-Брендо и свързани с него физически и юридически лица, по което е предявен иск за 23 275 542.17 лв. Комисията направи това със специално съобщение на сайта си

От комисията посочват, че още през 2018 г. са внесли мотивирано искане за отнемане на имущество на въпросната стойност По случая е било образувано гражданско дело в Софийския градски съд, което се движи от години.

КОНПИ разказва как на 28.05.2026 г. от 15:00 ч. се е провело открито съдебно заседание, на което съдът обявил съдебното дирене за приключено, дал ход на делото по същество на спора и съобщил на страните, че ще се произнесе с решение. Заседанието приключи около 16:20 ч.

С оглед фактическата и правна сложност на делото съдът дал възможност на страните в двуседмичен срок да предоставят писмени защити.

“Видно от извършена справка в Единния портал за електронно правосъдие, Софийски градски съд I – 9 състав, на 29.05.2026 г. (ден след приключване хода по същество) съдът е постановил своето решение. Съдържанието на решението към настоящия момент не е публикувано”, твърдят от комисията. Според КОНПИ по този начин е било накърнено правото им на защита, тъй като съдът се е произнесъл преди изтичането на предоставения срок за писмени становища, както и преди да бъде изготвен протоколът от съдебното заседание, който е официален документ за извършените процесуални действия и върху който страните могат да изградят своята защита или да поискат корекции при необходимост.

СГС бързо опроверга КОНПИ.

"Категорично не отговаря на истината разпространената от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество информация, че по гр.д.№ 15077/2018 г. Софийският градски съд не е спазил процесуалните права на страните. Става въпрос за техническа грешка на съдебен служител при въвеждането в електронната система", обясняват от съда..

"Подобни пропуски биха могли да се случат навсякъде, особено в толкова натоварен съд като СГС. След като служителите на Комисията са забелязали такова необичайно процесуално действие, биха могли да проверят с едно телефонно обаждане дали не става въпрос за техническа или системна грешка, преди да излязат с официално становище. Незабавно след разпространеното прессъобщение ръководството на съда разпореди техническата грешка да бъде поправена. Както е по закон, съдът ще изчака двуседмичния срок страните да предоставят писмени защити и едва тогава ще пристъпи към писане на решение", твърдят още от СГС.

В края на април Софийският апелативен съд потвърди отказа за предсрочно освобождаване на Евелин Банев - Брендо, след като предложение за това беше направено от тогавашния началник на Софийския затвор.