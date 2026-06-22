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Копринков и Демерджиев влизат в ръководството на "Прогресивна България"

Партията се регистрира два месеца след изборите

22 Юни 2026
Николай Копринков
БГНЕС
Николай Копринков

Вътрешният министър Иван Демерджиев, началникът на кабинета на премиера Румен Радев Николай Копринков и още близки до министър-председателя са сред знаковите фигури, които влизат в ръководството на "Прогресивна България". Софийският градски съд реши, че вписва ПБ в регистъра на политическите партии, съобщи пресцентърът на съда. Това се случва близо два месеца след изборите през април.

В оперативния орган на "Прогресивна България" влизат Николай Копринков, Росица Карамфилова, Иван Шишков, Димитър Стоянов и Гълъб Донев и Кирил Атанасов. Други ръководни факториса председателят на парламента Михаела Доцова, председателят на парламентарната група на ПБ Петър Витанов, Димитър Здравков, Емине Гюлестан, Стефан Белчев и Георги Чакъров. Част от Изпълнителния съвет е и Александър Нейчев. В партийното ръководство влизат още Андрей Живков, както и Димитър Желязков. Контролният съвет на "Прогресивна България“ се оглавява от вътрешния министър Иван Демерджиев, а негови членове са Димитър Балев, Светла Василева, Илия Христозов и Иван Василев.

Заявлението за регистрацията на партията бе разгледано от съда на 9 юни. По време на заседанието адвокат Стефан Вълчев, който представлява партията на Румен Радев заяви, че са представени всички изискуеми от закона актове. Прокурор Милен Ютеров от Софийска градска прокуратура потвърди, че не съществуват пречки да бъде вписана "Прогресивна България" като политическа партия в регистъра на политическите партии, посочи той.

Още за доверените хора на премиера Румен Радев може да прочетете тук.

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Ключови думи:

Румен Радев, Прогресивна България

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