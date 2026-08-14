Радев атакува Украйна, че бави отговорите за дрона

Министерство на отбрана Снимка от мястото на инцидента с дрон на 8 август 2026 край българо-румънската граница в Област Добрич, която МО пусна чак на 10 август.

България още не е получила отговори от Украйна във връзка с дрона, който падна в страната миналата събота в близост до границата с Румъния. Това се разбра от думите на премиера Румен Радев след журналистически въпроси в Плевен. Запитан как си обяснява това, той каза: "Беше редно досега да получим отговори. И това навява на редица въпроси".

Военният министър Димитър Стоянов, който беше с Радев в Плевен, коментира, че Северноатлантическият съвет от сряда е дал оценка, че правителството е действало точно и коректно. "Отговор от Украйна още няма, но се надявам да получим възможно най-бързо. Това ще даде обективни данни. Отговорът от техния говорител беше, че Украйна не е пращала целенасочено дрон към България. Никой от България не е твърдял обратното. Да, възможно е наистина да не е целенасочено изпратен, възможно е да има въздействие на джипиес системата, или отказ на системата за управление", допълни министърът.

От думите му стана ясно, че експертизата, която МВР прави на дрона, още не е готова. Но случаят вече е под юрисдикцията на военната прокуратура. Засега властите не са успели да извлекат информация за координатите на маршрута на дрона.

Междувременно днес от Военноморските сили съобщиха, че са действали по три сигнала за потенциално опасни обекти по крайбрежието. Екип от Варна е разузнал дрейфащ обект, открит на 50 м от брега край Тюленово. Става дума за стартови двигател.

Специалисти от Военноморска база – Бургас са обследвали дрон, изхвърлен от морето, открит на плажа на Приморско. Той е класифициран като разузнавателен. Военнослужещи действаха и по сигнал за открити части от дрон на плажа в района на с. Лозенец.

В края на миналия месец е унищожен и дрейфащ дрон, източно от Ахтопол.