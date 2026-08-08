Дрон обществото въстана срещу огромни глоби

Асоциация „Обединено Дрон Общество“ и още 14 организации от авиационния сектор, дрон индустрията и роботиката въстанаха срещу правителствени предложения за многократно увеличение на минималните глоби за нарушения с безпилотни апарати. Според тях промени в Закона за гражданското въздухоплаване предвиждат непропорционално високи санкции, които може да засегнат както професионалисти, така и фотографи, любители, видеооператори, спортисти, авиомоделисти и много други.

Протестът е срещу пуснати в правителствения портал Strategy.bg промени в Закона за гражданското въздухоплаване, чието обществено обсъждане приключва на 8 август. Поправките бяха изработени след скандалния инцидент март м. г., при който неизвестен и неустановен и до момента дрон се разхождаше из пистите на столичното летище и забави поне 6 полета.

"От Асоциация Обединено Дрон Общество подкрепяме строгото санкциониране на нарушенията, които реално застрашават безопасността, но настояваме глобите да бъдат съразмерни с тежестта и последиците от конкретния случай. Налагането на изключително висока санкция за формален пропуск или маловажно нарушение без реална опасност би довело до очевидно несправедлив резултат", пишат в позицията си от организацията.

Те предлагат долната граница на санкцията да остане непроменена – 1500 евро, а при необходимост да бъде увеличена единствено горната граница за тежки и опасни нарушения. "Считаме, че по този начин ще бъдат запазени възможностите за индивидуална преценка и съразмерно наказание при маловажни нарушения без реална опасност и вредни последици", посочва дрон обществото в позицията си.

Те посочват и няколко аргумента. Един от тях е, че законовата разпоредба обхваща нарушения с различна тежест, поради което санкционният режим трябва да остане гъвкав и да разграничава опасното поведение от формалните нарушения без вредни последици. "Минималният размер на глобата трябва да позволява реална индивидуализация, съобразена с тежестта на нарушението, наличието на умисъл, поведението на нарушителя и настъпилите последици", смятат още от дрон обществото.

Според тях, по-висока горна граница е достатъчен инструмент за санкциониране на тежките нарушения, включително при реална опасност, повторност, системност, умисъл, отказ от съдействие или настъпили вреди. "Запазването на действащия минимум ще позволи по-справедливо третиране на първи, формални и по-леки нарушения, при които липсват вредни последици и реален риск за въздухоплаването", се посочва още в позицията.

В нея се добавя и че "следва да бъде гарантирано прилагането на „маловажния случай“ по закона за административните нарушения и наказания, като за физически лица в „отворена“ категория предупреждението се разглежда като подходяща първа мярка, когато няма причинени вреди или реална опасност.

Размерът на санкциите беше актуализиран сравнително скоро, поради което преди ново увеличение е необходимо да бъдат анализирани резултатите и ефектът от вече приетите изменения, припомнят още от дрон обществото.

Оттам смятат, че промените застрашават не само любители, фотографи, видеооператори, но и микропредприятия, при които размерът на минималната глоба може да бъде съизмерим с годишния оборот или дори да го надхвърля.