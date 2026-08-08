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Дрон обществото въстана срещу огромни глоби

15 организации смятат за прекомерни санкциите, предвиждани с промени в закона за гражданското въздухоплаване

11 Авг. 2026
Законовите промени бяха предложени след инцидента на летището, но дрон обществото смята санкциите за прекомерни.
Pixabay
Законовите промени бяха предложени след инцидента на летището, но дрон обществото смята санкциите за прекомерни.

Асоциация „Обединено Дрон Общество“ и още 14 организации от авиационния сектор, дрон индустрията и роботиката въстанаха срещу правителствени предложения за многократно увеличение на минималните глоби за нарушения с безпилотни апарати. Според тях промени в Закона за гражданското въздухоплаване предвиждат непропорционално високи санкции, които може да засегнат както професионалисти, така и фотографи, любители, видеооператори, спортисти, авиомоделисти и много други. 

Протестът е срещу пуснати в правителствения портал Strategy.bg промени в Закона за гражданското въздухоплаване, чието обществено обсъждане приключва на 8 август. Поправките бяха изработени след скандалния инцидент март м. г., при който неизвестен и неустановен и до момента дрон се разхождаше из пистите на столичното летище и забави поне 6 полета. 

"От Асоциация Обединено Дрон Общество подкрепяме строгото санкциониране на нарушенията, които реално застрашават безопасността, но настояваме глобите да бъдат съразмерни с тежестта и последиците от конкретния случай. Налагането на изключително висока санкция за формален пропуск или маловажно нарушение без реална опасност би довело до очевидно несправедлив резултат", пишат в позицията си от организацията.

Те предлагат долната граница на санкцията да остане непроменена – 1500 евро, а при необходимост да бъде увеличена единствено горната граница за тежки и опасни нарушения. "Считаме, че по този начин ще бъдат запазени възможностите за индивидуална преценка и съразмерно наказание при маловажни нарушения без реална опасност и вредни последици", посочва дрон обществото в позицията си.

Те посочват и няколко аргумента. Един от тях е, че законовата разпоредба обхваща нарушения с различна тежест, поради което санкционният режим трябва да остане гъвкав и да разграничава опасното поведение от формалните нарушения без вредни последици. "Минималният размер на глобата трябва да позволява реална индивидуализация, съобразена с тежестта на нарушението, наличието на умисъл, поведението на нарушителя и настъпилите последици", смятат още от дрон обществото.

Според тях, по-висока горна граница е достатъчен инструмент за санкциониране на тежките нарушения, включително при реална опасност, повторност, системност, умисъл, отказ от съдействие или настъпили вреди. "Запазването на действащия минимум ще позволи по-справедливо третиране на първи, формални и по-леки нарушения, при които липсват вредни последици и реален риск за въздухоплаването", се посочва още в позицията.

В нея се добавя и че "следва да бъде гарантирано прилагането на „маловажния случай“ по закона за административните нарушения и наказания, като за физически лица в „отворена“ категория предупреждението се разглежда като подходяща първа мярка, когато няма причинени вреди или реална опасност.

Размерът на санкциите беше актуализиран сравнително скоро, поради което преди ново увеличение е необходимо да бъдат анализирани резултатите и ефектът от вече приетите изменения, припомнят още от дрон обществото.

Оттам смятат, че промените застрашават не само любители, фотографи, видеооператори, но и микропредприятия, при които размерът на минималната глоба може да бъде съизмерим с годишния оборот или дори да го надхвърля.

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