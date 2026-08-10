Военният министър допусна нахлулият в България дрон да не е носел взрив

Министерство на отбраната БНТ пусна снимки от останките на украинския дрон, паднал край Кардам, на които се вижда, че голяма част от апарата се е запазил

На земята няма кратер от разрив на взривно устройство. Ако изобщо е имало взрив на дрона, който нахлу на българска територия, той е бил на определена височина във въздуха. Напълно е възможно шумът, който се е чул, да е от удара на дрона в земята. Все още се чака заключението на МВР, чиито експерти трябва да кажат по натривките на намерените отломки дали е имало взрив изобщо, или този шум, който се е чул е бил от удара в земята на дрона, който е бил зареден с гориво.

Това заяви военният министър Димитър Стоянов по БНТ. И няколко пъти призова да се изчакат резултатите от експертизите, защото всичко останало било спекулация. Не е ясно защо тогава в събота премиерът и висшите военни свикаха спешна пресконференция, на която да обявят, че дронът се е взривил. Румен Радев тогава каза, че произходът на дрона тепърва ще се установява, защото останките са доста обгорели, но при всички случаи не ставало дума за аматьорски дрон, защото е имало голямо количество взрив.

Никакъв взрив не личи на снимката с дрона. Снимката е на PronewsDobrich! pic.twitter.com/3cph8VdufL — yoda (@yoda106) 8 август 2026 г.

Стоянов уточни, че отломките не са разпръснати на голям периметър - на около 15 метра, което е нормално при една скорост на дрона от 130 км/ч. Това също говори в полза на версията, че взрив не е имало.

Днес външният министър Велислава Петрова се срещна с украинския посланик Олеся Илашчук по повод нахлуването на дрона.

В събота от МО обявиха още, че намереният дрон най-вероятно е украинският дрон примамка "Майа". Макар тези апарати да могат да носят до 5 кг взрив, обикновено те се използват за претоварване на руската ПВО и не са зарадени с взривно вещество.

"Това, което се знае от предварителния доклад – дронът е примамка, тип „Майя“, с геометрични размери 2 на 2, с възможност да носи до 5 кг взрив. Производство на украинската страна. Цената на един такъв дрон е 4500 до 5000 евро/долари. Най-вероятно идва от румънска територия и посоката е към българска територия. В момента се изследват частите, които са намерени от дрона, вкл. се прави опит да се извлече информация за траекторията на самия полет. Имаме съмнения, че това ще успеем да го направим, повредени са голяма част от елементите на управленската платка. GPS модулът е открит, той не е защитен по никакъв начин. Дронът е с дървена конструкция, единствената метална част е двигателят. Летателният обсег на дрона е до 600 км, горивото, което се използва, е бензин", обясни още Стоянов.

"Това са различни типове дронове, които се използват от украинските въоръжени сили – при някои от тях има взривни вещества, при други няма, при трети има самоунищожители. Запазен е серийният номер на дрона и тази информация е предоставена на украинската страна. Работим усърдно с колегите от Румъния и Украйна и очакваме днес отговор от украинска страна дали този дрон е излетял от тяхна територия," добави той.

Серийният номер на дрона е запазен и вече е предоставен на украинските власти. Българската страна очаква отговор дали апаратът е излетял от територията на Украйна.

Румънското министерство на националната отбрана заяви вече, че радарите на системата за наблюдение не са засекли никакви въздушни средства, пресичащи румънското въздушно пространство в посока България сутринта в събота. Освен това, в периода преди експлозията не са регистрирани движения на въздушни цели, които да сочат възможна траектория през националното въздушно пространство към българска територия, уточняват румънските военни.

Говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий заяви, че украинските войски не са насочвали умишлено дроновете към България и че Украйна разследва обстоятелствата около инцидента. „Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата“, каза той пред журналисти.

Разследващите у нас разглеждат няколко възможни причини за отклоняването на машината от първоначалната ѝ траектория. Едната версия е, че върху GPS модула е било въздействано чрез смущения. Възможно е това да е променило предварително зададения маршрут. Другата основна хипотеза е технически проблем в системата за управление. Според Стоянов има индикации за неизправност в част от електронните компоненти. Проблемен чип също може да е довел до отклоняването на дрона от курса му.

"Случаят с дрона показва, че има необходимост от оползотворяване на специални системи за откриване и унищожаване на такива летателни апарати. Има нужда от нови системи, закупени по най-бързия начин. Отбранителната индустрия е едно сираче в индустриалния комплекс на България, тя беше недоглеждана и не беше по някакъв начин стимулирана да се развива в едно или друго отношение," смята министърът.

Демерджиев прехвърли отговорността към предходни управления

България разполага с ограничен брой анти дрон системи с ограничени възможности. Това заяви пред журналисти вътрешният министър Иван Демерджиев в отговор на въпрос разполага ли въобще "Гранична полиция" с такава система. Демерджиев обаче не вижда вина на настоящето правителството. "Не може за 3 месеца да наваксаме няколко години бездействие", коментира вътрешният министър. Той пропусна факта, че на два пъти управляваше МВР като служебен министър в кабинетите на Гълъб Донев. "Чисто технологично този проблем не може да бъде решен за месец или два. Можеше обаче да бъде решен предходните три години", счита Демерджиев. Той допълни, че по темата са водени разговори с американски партньори, с европейски институции и с ръководството на „Фронтекс“ с цел да се намери възможно най-бърз механизъм за осигуряване на необходимите системи.