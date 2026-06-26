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Военните унищожиха дрон край Кранево

26 Юни 2026Обновена
Министерство на отбраната

Военноморските сили унищожиха дрейфащ дрон, открит на 7 морски мили източно от Кранево, съобщи Министерството на отбраната. Сигналът е подаден от Гранична полиция. Веднага е изпратен спасителен кораб на Военноморска база – Варна. На място е установено, че става въпрос за безпилотен летателен апарат.

Дронът е унищожен на място от екипаж на спасителен кораб от Военноморска база - Варна поради опасения за остатъчни взривни вещества.

Действията на военнослужещите са по разпореждане на началника на отбраната и заповед на командира на Военноморските сили.

Обезвреждането на дрона е извършено при стриктно спазване на мерките за безопасност, предаде лаконично МО.

На снимката, разпространена от ВМС, ясно се вижда морски дрон от типа руския "Фугу" или американския Wave Glider, които се състоят от две части — плаващ корпус на повърхността (който се вижда на снимката) и подводна част с подвижни крила. Горната повърхност на плаващата част е оборудвана със слънчеви панели. Те генерират електричество, необходимо единствено за работата на бордовата електроника. Поради възможността си да престоява в морето с месеци или дори години без поддръжка, този вид дрон се използва основно за дългосрочен океанографски мониторинг, изследване на климата, метеорологични измервания, проследяване на морската фауна или охрана на подводна инфраструктура.

Украйна не използва дронове като Wave Glider. 

Русия разработи собствено копие на американския дизайн, наречено "Фугу" (Fugu). През последните години подобни "мистериозни" апарати в сив или маскировъчен цвят бяха засичани в различни части на света (например край бреговете на Шотландия). Военни експерти смятат, че руският флот ги използва за разузнаване и подслушване. Точно руския дрон е с твърда връзка между надводната част и подводната. 

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Ключови думи:

дрон, Черно море

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