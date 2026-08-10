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Фекални води заляха плаж "Свети Влас - централен"

Има сигнал и за наличие на мазут на ММЦ - Приморско

10 Авг. 2026
Снимка: БНТ
Снимка: БНТ

Фекални води са изтекли пред хотел "Ирис" на морски плаж "Свети Влас-Централен", потвърди РИОСВ-Бургас.

След получен сигнал инспекторите са извършили незабавна проверка и са установили бетонов колектор, полувкопан в морския пясък. Колекторът е бил с нарушена цялост и от него са изтичали води с мирис и вид на битово-фекални. На изхода от колектора се наблюдават изхвърлени санитарни материали, плаващи на повърхността, като в мястото на заустване морските води са мътни, с жълто-кафяво оцветяване, видимо замърсени с битово-фекални отпадъчни води. Изтичащите води са със слаб дебит, вероятно остатъчно оттичане", съобщават от РИОСВ-Бургас. 

Установено е, че всичко това представлява авариен преливник на Канално-помпена станция (КПС) „Свети Влас”. От него е започнало да прелива след като по-рано през деня автоматизираното управление на помпената станция временно е спряло да работи. Така отпадъчните води са прелели през аварийния преливник, свързан с изведения на морски плаж „Свети Влас-Централен” колектор, и непречистени са достигнали до Черно море.

Сигналът за изливащото се на плажа фекално съдържание е бил подаден още на 8 август. В съобщението на РИОСВ-Бургас се твърди, че от оператора на КПС "Св. Влас" са предприети мерки за ръчно управление на помпите до отстраняване на проблема. 

На оператора „ВиК“ ЕАД – Бургас ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение за допуснатото нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води в Черно море.

В събота е получен и друг сигнал – за неприятна миризма, за която се твърди, че е вследствие на изтичане на фекални води от изгребна яма на съседен обект към имот на сигналоподателя в Свети Влас. Сигналът е разгледан своевременно от експертите на инспекцията и предвид липсата на правомощия е предаден веднага на дежурен на община Несебър по компетентност.

В късния следобед на 09.08.2026 г. е получен и сигнал за наличие  на мазут на морски плаж ММЦ - Приморско. На концесионера на плажа е указано да предприеме незабавни действия за почистване на плажната ивица от установените замърсявания до пълното им отстраняване и последващо третиране на отпадъка.

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Ключови думи:

Черно море, фекални води

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