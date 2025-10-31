Медия без
Щурмови Су-25 облитаха Черно море в учение за пускане на бомби

Имало е и пилотиране на малка височина и сложни видове маньоври за стрелба по надводни цели

Днес, 10:35
Самолети Су-25 влитат над Черно море
Скрийншот видео Военновъздушни сили
Самолети Су-25 влитат над Черно море

Изтребители бомбардировачи Су-25 от авиобазата в Безмер на българските Военновъздушни сили облитаха българските морски заливи и Черно море в учение за стрелби и пускане на бомби. Това става ясно от пост в социалните мрежи на ВВС. 

Летателен състав от 22-ра авиационна база в Безмер проведе успешно полети над водна повърхност в акваторията на Черно море, разказват от българската армия

Екипажи на щурмовите Су-25 са изпълнили задачи за поддържане и усъвършенстване на летателната подготовка над море, като отработиха техника на пилотиране на малка височина в зона, самолетоводене и сложни видове маньоври за стрелба и бомбопускане по надводна цел.

Полетите са се провели във взаимодействие с вертолет AS532 AL Cougar от 24-та авиационна база в Крумово и с осигуряване от Военноморска база в Бургас.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

Су-25 е щурмовик и е предназначен за близка въздушна поддръжка на съхопътните войски над бойното поле. Той може да е въоръжен с ракети, снаряди и с т.нар. свободнопадащи авиобомби. България имаше 14 броя от самолетите. От тях осем бяха модернизирани през 2020-2021 в Беларус. 

Това стана по договор между Министерството на отбраната и ОАО „558 Авиационный ремонтный завод” в Беларус от 14 декември  2018 г. Поръчката включваше 16 двигателя Р-95Ш, доставки на резервни части, апаратура, документация и извършване на замяна на системи и блокове и беше на стойност 42 185 620 € без ДДС.

Каракачанов се повози на ремонтиран съветски Су-25
Министърът на отбраната Красимир Каракачанов се повози на един от 8-те ремонтирани в Беларус съветски Су-25. Вицепремиерът лично провери възможностите на ремонтираните самолети Су-25 в базата за предно разполагане в Безмер и се убеди в бойните им способности.
СЕГА
26 Февр. 2021


Военните твърдяха, че е модернизирана изцяло системата за навигация на Су-25, като са включени възможности за спътникова навигация. С това е осигурена по-голяма информационна осведоменост на пилота.

"Блумбърг": 14 български самолета Су-25 са в Украйна
Страни от НАТО са купили в България 14 щурмови самолета съветско производство Су-25 и са ги предали на Украйна.
СЕГА
16 Яну. 2023

Значително са били разширени възможностите за използване на ракетно въоръжение. Радиостанциите са подменени с нови, които позволяват едновременно връзка и прослушване на две честоти и осъществяване на контакт със сухопътен и морски компонент, твърдяха военните.

През септември 2022 г. един от модернизираните самолети се разби малко преди кацане в Безмерната, а пилотът успя да катапултира.

Български Су-25 се разби край авиобаза Безмер
Изтребител бомбардировач Су-25 загуби контрол при заход за кацане и се разби край авиобазата в Безмер.   Пилотът, който е един от най-опитните в бъгарските ВВС, е катапултирал от малка височина.  Летецът е контактен и в сравнително добро състояние.
СЕГА
28 Септ. 2022

 

