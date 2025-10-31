Щурмови Су-25 облитаха Черно море в учение за пускане на бомби

Изтребители бомбардировачи Су-25 от авиобазата в Безмер на българските Военновъздушни сили облитаха българските морски заливи и Черно море в учение за стрелби и пускане на бомби. Това става ясно от пост в социалните мрежи на ВВС.

Летателен състав от 22-ра авиационна база в Безмер проведе успешно полети над водна повърхност в акваторията на Черно море, разказват от българската армия

Екипажи на щурмовите Су-25 са изпълнили задачи за поддържане и усъвършенстване на летателната подготовка над море, като отработиха техника на пилотиране на малка височина в зона, самолетоводене и сложни видове маньоври за стрелба и бомбопускане по надводна цел.

Полетите са се провели във взаимодействие с вертолет AS532 AL Cougar от 24-та авиационна база в Крумово и с осигуряване от Военноморска база в Бургас.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

Су-25 е щурмовик и е предназначен за близка въздушна поддръжка на съхопътните войски над бойното поле. Той може да е въоръжен с ракети, снаряди и с т.нар. свободнопадащи авиобомби. България имаше 14 броя от самолетите. От тях осем бяха модернизирани през 2020-2021 в Беларус.

Това стана по договор между Министерството на отбраната и ОАО „558 Авиационный ремонтный завод” в Беларус от 14 декември 2018 г. Поръчката включваше 16 двигателя Р-95Ш, доставки на резервни части, апаратура, документация и извършване на замяна на системи и блокове и беше на стойност 42 185 620 € без ДДС.

Военните твърдяха, че е модернизирана изцяло системата за навигация на Су-25, като са включени възможности за спътникова навигация. С това е осигурена по-голяма информационна осведоменост на пилота.

Значително са били разширени възможностите за използване на ракетно въоръжение. Радиостанциите са подменени с нови, които позволяват едновременно връзка и прослушване на две честоти и осъществяване на контакт със сухопътен и морски компонент, твърдяха военните.

През септември 2022 г. един от модернизираните самолети се разби малко преди кацане в Безмерната, а пилотът успя да катапултира.