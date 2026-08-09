Областният управител на Добрич за дрона: Чуло се е като спукване на гума

Сега Слънчогледовата нива между България и Румъния, където вчера падна дронът. МО още не е разпространило кадри от мястото.

"Има хора, които са чули сериозното шумово въздействие, така да кажа. Но доста от населението на Кардам не са чули нищо. Наподобявало е спукване на гума. Поне такива са обясненията, които дават хората за това, което са чули - като доста по-сериозно шумово въздействие. Но пак казвам, има и такива, които не са чули нищо. Вчера съм разговарял с хора от село Кардам. Няма особени притеснения по отношение на въздействието, което е оказано от падането на летателния апарат." Това коментира областният управител на Добрич Руслан Томов пред bTV вчерашния инцидент с паднал дрон.

Видео от мястото на взрива. Не знам дали е единственото такова...https://t.co/WzNvvfIgG8 — Danubian Vlad (@VDanubius) 9 август 2026 г.

По думите на Томов към момента процесуално-следствените действия са приключили, останките от летателния апарат са събрани и са изпратени за експертиза и районът вече не е отцепен.

"По информация от хора от село Кардам и от колеги от бившия граничен пункт "Кардам“, взривът е бил доста силен. След като отидохме, заварихме останки от падналия летателен апарат", обясни областният управител.

Междувременно президентът Илияна Йотова коментира от Варна, че е в непрекъсната връзка с всички отговорни служби. "Искам да поздравя и момчетата, които отидоха първи на мястото, за да могат да гарантират сигурността на гражданите", каза Йотова.

"Очаквам докладите на службите, за да видим максимално достоверно какъв е дронът, каква е била неговата роля, целенасочено ли е било, отклонил ли се е. Имам уверенията и на началника на отбраната, че държи връзка с неговите украински и румънски партньори. Разочарована съм от начина, по който този инцидент се използва за примитивна политическа употреба. За мен най-важна е сигурността на българските граждани. Поне два Консултативни съвета има, които са посветени на състоянието на Българската армия. Той ще бъде свикан в първия момент, в който има защо да бъде свикан", допълни Йотова.

Няма данни за преднамерени действия срещу България. Падналият край Кардам безпилотен летателен апарат е бил примамка, тип "Майя", повтори днес и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Според него вероятно дронът е бил отклонен от системите за електронна война и е поел курс извън обсега на радарите. Апарати от този тип могат да носят до пет килограма взривно вещество. Ефтимов съобщи, че е бил на мястото на инцидента и няма нанесени поражения. Специалисти от различните служби са извършили оглед на останките, направени са снимки и е събран материал за предварителна оценка. "Въпросът беше дали това е „Шахед“, или не, и стана ясно, че не е такъв", каза началникът на отбраната, цитиран от БГНЕС.

Бившият военен министър Тодор Тагарев пък обърна внимание, че "Министерството на отбраната и правителството се насочват изцяло към версията за украински дрон, който е бил обект на електронна война - на заглушаване, на манипулиране на GPS сигнали най-вероятно. И това наистина е най-вероятната версия. Има обаче още една версия. Само преди два дни за пореден път литовският министър на отбраната предупреди, че Русия подготвя операции под фалшив флаг, използвайки приземени украински дронове или части от тях, които впоследствие да бъдат използвани срещу обекти от критичната инфраструктура на балтийските страни. Тази версия е по-малко вероятна, но към момента не трябва да я изключваме".

"Трябва да развиваме военната си индустрия, в момента не я развиваме, а имаме потенциал", коментира междувременно от Търговище лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. По думите му у нас има заводи за дрон и антидрон системи.

Борисов припомни, че ГЕРБ са поставили въпросите за това откъде е дошъл дронът, какъв е и посочи, че хората трябва да се успокоят и да се кажат на обществото подробностите. "Трябва да имаме служби, отбрана, които да не ходят по фирмени фланелки, а да всяват респект с появата си", каза още Борисов, цитиран от bTV.

По думите на Борисов действията на правителството породили само "смешни реакции" на хората в социалните мрежи, препращайки към редактираната снимка от брифинга на Радев, разпространена вчера от правителствената пресслужба.

Държавният пиар вчера покори и нови върхове. Военният министър Димитър Стоянов се яви на брифинга с бяла тениска с надпис "Кинтекс" - държавната компания за търговия със специална продукция. Това се вижда по всички кадри от събитието, включително и от излъчването във Фейсбук страницата на Министерския съвет. По-късно обаче, когато правителствената пресслужба прати снимки от събитието, се оказа, че пиарите са "зачистили" надписа от тениската на министъра.

Любопитна подробност е, че Министерството на отбраната изобщо не качи съобщението си за дрона на сайта си, а само го прати до медиите. В събота на сайта са качени други две новини. И до момента, повече от 24 часа след инцидента, властите не са разпространили официално снимки от мястото, както и от останките на дрона, както друг път се е случвало.

Часове след като вчера по обяд премиерът Румен Радев свика спешен брифинг, за да обяви инцидента, станал в 8:10 ч., от Министерството на отбраната пратиха съобщение до медиите, че "първоначалният анализ на останките показва, че най-вероятно се касае за дрон-примамка “Майя”. Този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили. Към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен".

Говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий заяви, че украинските войски не са насочвали умишлено дроновете към България и че Украйна разследва обстоятелствата около инцидента. „Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата“, каза той пред журналисти. А външната министърка Велислава Петрова вика в понеделник украинската посланичка Олеся Илашчук.